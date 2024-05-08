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台新銀攜手街口！推商家專屬限時利率前三期1.78%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行董事長吳東亮。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台新銀行董事長吳東亮。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

協助全台中小企業發展！台新銀行攜手街口支付，推出獨家優惠專案，即日起至今年6月30日，只要是街口合作商家，線上申請營運資金享利率前三期1.78%。台新銀行表示，街口支付提供商家一應俱全的經營平台、有著超過640萬用戶的強大優勢，成為商家喜愛的收款系統之一，透過本次合作，商家可以在操作指南首頁、Line@推播訊息、商家APP及電子報，1分鐘完成線上申請，無論是展店、備貨週轉、購置設備或是裝潢修繕，備妥資料核貸後最快1日撥款。

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新公布的行動支付消費者調查，行動支付常用度已突破七成，顯示行動支付已逐漸成為主流支付方式，商家有無提供行動支付服務，亦是影響民眾是否消費的因素。看準電子支付市場的成長潛力，台新銀行強調，街口是全台用戶數最高的電子支付平台之一；若使用街口支付，搭配街口與合作商家的檔期活動，還可以獲得街口幣回饋、街口券折抵等多項優惠，儼然是促使民眾消費的一大誘因，因此，愈來愈多商家使用街口收款，迄今合作店家逾30萬。為回饋街口商家，台新銀行推出專屬利率優惠，最高新台幣3,000萬元的貸款額度，助商家營運成長，持續提供便捷的支付環境。

台新銀行指出，該行積極進行市場研究並發展異業合作，先前與foodpanda合作「餐廳貸款專案」及攜手pchome商店街推出「商店街飛速貸」，提供多元彈性的融資服務，至今皆深受客戶青睞。值得一提的是，台新銀行已連續12年獲得經濟部「信保金質獎」的肯定，未來將持續打造極優的企業申貸流程，協助全台中小企業紮根發展不遺餘力。

台新 行動支付 街口支付

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