惠譽信評：穩定的環境支撐台灣民營銀行評等

惠譽信評表示，儘管美國和中國大陸等主要貿易夥伴的經濟有所放緩，台灣穩定的銀行經營環境仍將支撐國內民營銀行的財務表現和評級。

隨著台灣經濟復甦，加上持續的低失業率和人均GDP改善，可望支撐民營銀行穩定的資產品質。預計2024年和2025年台灣的經濟成長分別為3.2%和2.6%（2023年：1.3%），主係國際對台灣出口需求改善，尤其是針對人工智慧相關科技產品的需求。

惠譽信評預計中央銀行在3月升息12.5個基點後，於2024年內將不會進一步升息，且升息對銀行的利差和放款品質影響有限。預測2024年銀行業的核心獲利將保持穩定，得益於放款和手續費收入的穩定增長。另外，信用成本將保持溫和，儘管可能從低基期有所上升，主要來自於海外放款和新冠疫情期間的紓困貸款。

穩定的核心獲利和適度的資產增長應能維持民營銀行充足的資本。惠譽預計，自2025年1月起生效的巴塞爾協定III新規對銀行的資本影響有限。儘管部分銀行的市場地位較小，但溫和的通膨，穩定的利率，以及充足的系統流動性，應可支持民營銀行的資金狀況

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