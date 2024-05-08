工總當面喊話要核能 賴清德未正面回應

工業總會今舉行理監事交接，準總統賴清德受邀出席頒發當選證書，工總新任理事長潘俊榮當面向準總統賴清德喊話表示，七大工業國日前也認為核能是乾淨能源，希望政府能夠考慮核能。但賴並未正面回應潘俊榮對核能的期待。

行政院副院長鄭文燦則表示，工總提出白皮書，建言方向與政府的政策一致，政府也會在不缺電的前提推動能源轉型，發展多元能源配比，立院也討論核電延役，但必須要解決法制、技術面，更要有社會共識。

潘俊榮表示，能源與缺工、水等問題是企業相當關注的，要留住企業，就要為企業準備，而核能不僅乾淨、成本低，也沒有碳排問題。

賴清德致詞時向潘俊榮表達恭賀之意，更感謝潘俊榮的溢美之詞。他表示，工總帶動台灣經濟的發展，也是業界與政府堅實的橋樑，更會向政府提建言，對經濟發展有莫大貢獻。

賴清德指出，新政府的新內閣已經組成，行政院三長各有所長，且無黨籍閣員超過一半以上，反映是充分向社會取材、超越黨派，而新人占八成，也代表社會新力量進入政府，同時來自業界的人也不少，未來產官學在與社會各面向合作會有很好的發展。

賴清德表示，政府會與業界共同解決五缺問題，政府也會發揮供應鏈上優勢，不管是與大陸保持友善關係，或是各國簽訂貿易協定，甚至是加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定）讓台灣經濟發展更有韌性。

談及與賴清德的淵源，潘俊榮開玩笑地表示，當初賴清德擔任台南市長時，就知道賴未來會當總統，因此跑去台南拜會，而賴在行政院長任內，也邀請工總考察，當時賴不僅沒搭公務車，還全程坐巴士與工總會員交流，讓工總人人有感。

潘俊榮表示，賴清德對未來要承擔的責任都很清楚，企業界未來也要協助總統，「讓世界看到台灣，是企業界應該有的責任。」

潘俊榮指出，他首次擔任工總理事長，承諾只會當一任，並在任內讓工總世代交替，讓更多年輕人為工業總會承擔。

另外，工總監事會召集人苗豐盛與副理事長陳進財提出，今年要辦一場世界級的高峰論壇，邀請全球AI世代專家來台，需要政府協助，這也是今年的重點工作。

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