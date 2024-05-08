凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為謹慎的黃燈

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標4月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，但薪資成長從紅燈改善為黃燈，整體燈號維持在「謹慎」的黃燈。

富蘭克林證券投顧表示，美國4月就業數據降溫有助淡化通膨持續黏著擔憂，美國聯準會也在5月會議按兵不動，雖排除6月降息的可能性，但也排除再次升息的可能性，立場未若先前所預期的鷹派，反而釋放出略微鴿派的訊息，帶動各天期殖利率明顯滑落，激勵債市以及對利率敏感度較高的類股上揚，在此環境下，可將美國平衡型及精選收益複合債券型基金作為核心資產，把握鎖定高殖利率的最後機會，同時留意類股輪動契機，多元布局生技/基礎建設/公用事業/氣候變遷等投資題材，並藉由日本及印度股市增加投資組合的地域分散性，另方面，在人工智慧(AI)仍為市場的關鍵趨勢下，可關注逢低加碼科技類股的機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，2024年來美國平均時薪年增幅持續放緩，4月降至3.9%，是2021年中期以來最低，亦較2022年初的5.9%高峰大幅下滑。薪資成長率已經放緩至更永續的速度，達到「金髮女孩」區域且與聯準會2%通膨目標大致一致，既能支持消費者支出和經濟，又不會引發「薪資-物價」螺旋式上升並刺激貨幣政策回歸緊縮，這點至關重要。

傑佛瑞．修茲還進一步分析，隨就業市場趨於平衡，即使2024年來面臨一系列不利的通膨數據，聯準會也能保持耐心，這種平衡是值得歡迎的進展，進一步提高了本已很高的軟著陸可能性。雖然通膨可能需要一段時間才能減弱，但前景改善加上美國股市近期的回調，對長期投資人而言是一個機會。鑑於史坦普500指數較歷史高點下跌不到5%，理解許多投資人可能希望保持耐心，等待更大規模的下跌出現，不過，有利的通膨發展可能會觸發股市反彈，這也代表投資人可能會考慮利用近期的回檔來建倉。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國經濟仍強韌，支持聯準會不需急於降息，但利率維持在偏高水準不全然是壞事，尤其是對追求收益的投資人而言，反而增添投資機會，相較2022年升息前，美國十年期公債、投資級債與非投資級債的殖利率曾一度低至約0.5%、2%與4%水位，而如今不需承擔非投資級債的高風險便可收取4%~5%的公債收益。就股市而言，所謂七大巨頭中不乏優質偉大的企業，但在AI狂熱下，市場對其標準越來越高，反觀一些較傳統的科技公司也默默在AI與雲端領域佈局，同樣有很好的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，聯準會主席鮑爾最新評論緩解部分投資人對於該行需要再升息的擔憂，市場認為回到升息軌道的機率很低，雖然未來整個降息循環可能很短且幅度不深，但評估今年度降息一次或兩次應是合理的，建議採取不短不長的中天期債的利率曝險策略，順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。 富蘭克林坦伯頓基金集團公布4月美國經濟儀表板，整體燈號維持在「謹慎」的黃燈。路透

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