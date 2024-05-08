4月CPI年增率降至1.95%

主計總處昨天公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點九五，為三個月來最小漲幅，且漲幅收斂至百分之二的通膨警戒線以下。不過，醫療費用大漲百分之五點三四、電費上漲百分之四點四八、外食費上漲百分之二點九三、房租上漲百分之二點三四等，影響民眾對物價的感受。主計總處預估五月ＣＰＩ漲幅有可能回到百分之二以上，且全年ＣＰＩ漲幅也將上修。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，ＣＰＩ年增率從三月的百分之二點一五收斂至四月的百分之一點九五，拉低物價漲幅的因素是蛋、肉、外食費等高基期效應；拉高物價漲幅因素則是電價上漲；至於油價，雖然國際油價上漲，但國內實施平穩油價機制，價格沒有變動，漲幅較上月大為縮減。

外食去年高基期 今年緩步收斂

整體物價表現漲幅維持趨緩態勢，曹志弘指出，前兩個月有過年因素，一、二月平均漲幅為百分之二點四三，三月漲幅百分之二點一五，四月漲幅回落至百分之一點九五，五月預估為百分之二左右，因此物價漲幅呈現逐漸趨緩，核心物價漲幅也是趨緩；至於物價漲幅趨緩原因，商品類價格相對平穩，四月上漲百分之一點三八，包括外食、房租、醫療費用、娛樂服務費等服務類價格上漲百分之二點五，其中的外食費價格具有僵固性，在去年高基期效應下，今年漲幅也得以緩步收斂。

不過，民眾對物價上漲感受深刻，曹志弘從三六五項查價項目價格變動情形分析，高麗菜、木瓜、金飾珠寶等漲幅明顯，麵包、橄欖油等其他食用油、中西式早點、中式米麵食、語言學習費、國外旅遊團費，以及中藥材等漲幅也相當顯著。

主計總處分析四月各項物價變動情形，外食費、蔬果價格上漲、房租延續緩漲走勢，部分醫療院所調高掛號費，以及家庭電費上漲百分之四點四八、出國旅遊團費上漲，但蛋價因高基期因素而大跌百分之十九，抵消部分漲幅。扣除蔬果及能源後，核心ＣＰＩ年增率為百分之一點八一。

醫療費漲逾5% 變動最大項目

衛福部三月解鎖醫療院所掛號費限制，加上一一二年七月起調高健保門診藥品與急診部分負擔，使得醫療費用大漲百分之五點四三，影響醫療保健類上漲百分之三點五二，是七大類中變動最大的一類。

食物類價格上漲百分之二點五八，水果及蔬菜漲幅分別為百分之四點二八及百分之二點一九，食用油、調理食品、穀類、外食費等漲幅分別為百分之三點九八、百分之三點五、百分之三、百分之二點九三，但因蛋價大跌百分之十九點○三，抵銷其他食物價格漲幅。

雞蛋今年以來在高基期效應下，連月負成長，四月跌幅擴大至百分之廿二點二九，為五十個月以來最大跌幅，但最高基期已過，因此五月蛋價跌幅將縮小。

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