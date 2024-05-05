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慢點再加油 中油：明起汽、柴油價格各降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各降0.1元。圖／中油提供
台灣中油宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各降0.1元。圖／中油提供

台灣中油宣布，明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.2元及4.6元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.08美元，新台幣兌美元匯率升值0.086元，國內油價依公式計算跌幅為2.09%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.1元及4.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.9元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.6元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

中油 國際油價

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