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家庭財富概況 理財力決定口袋實力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

為更完整看出我國家庭財富分配輪廓，主計總處這次也分別以「家庭財富淨值」和「家庭所得收入」觀察各五等分位組的家庭財富概況，是否收入比較高的家庭平均財富也會比較高，但經過30年變化，這樣的情形「卻不盡然」，推測與家庭投資理財和財富運用有關。

若以「家庭財富淨值」作為五等分位依據，第一分位組（即最低20%家庭）至第五分位組家庭，平均家庭財富淨值分別是77萬、493萬、906萬、1,581萬元、5,133萬元；若以「家庭所得收入」作為五等分位依據，第一分位組（即最低20%家庭）至第五分位組家庭，平均家庭財富淨值則分別是803萬、1,052萬、1,804萬、1,686萬、2,845萬元。

主計總處也統計「家庭財富及收入十分位之聯合家數分配」。其中，家庭財富和所得收入都在第一分位組（即最低10%家庭）的家庭有27萬家；但所得收入在第一分位組，家庭財富卻很高在第十分位組（即最高10%家庭）的卻也有2.1萬家；相對的，所得收入很高在第十分位組，但財富卻在第一分位組的，竟也有3.7萬家。

主計總處官員分析，推測與每個家庭投資理財和財富運用有關，因此後來累積的財富效果和狀況也不同。

淨值

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