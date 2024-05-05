勞部調查：近一年四成勞工加班 每月延長工時13.4小時

台灣工時全球名列前茅，更有「過勞之島」之稱，究竟台灣那個行業最常加班？勞動部最新調查顯示，近一年有延長工時的勞工占41.2%，平均每月延長工時為13.4小時。按行業別觀察，電力及燃氣供應業有高達六成三勞工加班，堪稱加班最普遍的行業；而加班工時最長則是製造業，平均每月加班18.1小時。

yes123人力銀行日前發布調查，有過半的青年勞工實際日工時在十小時以上，若以每日正常工時八小時計，等於每天加班二小時以上，因此有高達七成九的青年勞工擔心自己過勞。台灣職場真有加班文化？

勞動部調查顯示，近一年有延長工時的勞工占41.2%，平均每月延長工時為13.4小時，加班比率較前一年下降0.8個百分點，加班工時亦較上一年減少1.6個小時，顯示隨著勞動意識提升，加班現象持續改善中。

圖／經濟日報提供

惟在遠距上班、實際責任制的職場下，專家認為很有可能轉為「隱形加班」，例如，即實際工時已超過八小時，卻沒有申報加班。例如，老闆在下班後Line交辦任務，勞工認為只是舉手之勞就做完了，也沒報加班。

那個行業加班最普遍？按行業別觀察，有六成三電力及燃氣供應業勞工近一年有加班，高居各行各業之冠；「公共行政及國防、強制性社會安全」業則有五成六勞工都有加班；近五成二運輸倉儲業勞工有加班；醫療保健及社會工作服務業則有五成一勞工須加班。

出版影音及資通訊業也有四成七勞工有加班，專業科學及技術服務業、金融保險業皆有四成三勞工有加班，製造業也有42.3%勞工須加班；住宿餐飲業則有三成九勞工有加班。

至於那些行業加班工時較長？勞動部調查顯示，製造業以平均每月加班18.1個小時奪冠，其次是電力及燃氣供應業15.1個小時、支援服務業14.6小時、營建工程業14.4個小時、專業科學及技術服務業13.4個小時、醫療保健及社工服務業12.7個小時、不動產業及住宿餐飲業則皆為11.1個小時。

Line等通訊軟體如此深入生活的情況，職場上主管亦多會以Line交付工作。勞動部調查顯示，勞工近一年曾在下班後接獲主管以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占24.5%，較前一年調查下降0.7個百分點。在下班接獲交辦工作的勞工中，當下執行占17%，在可複選情況下，回辦公室執行占5.1%，遠距執行占13.4%，在外執行工作時數平均為4小時。

為了解勞工對工作環境的是否滿意，勞動部依例於每年年5月間進行勞工生活調查，最近一次於2023年5月進行，計回收有效樣本4,095分。

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