備忘錄+1！台印簽署「標準及符合性評鑑合作備忘錄」 有利產品賣到印尼

為強化我國與印尼經貿關係，雙方推動長達7年多的「標準及符合性評鑑領域合作備忘錄」，5月3日由駐印尼台北經濟貿易代表處代表陳忠，與駐台北印尼經濟貿易代表處代表Iqbal Shoffan Shofwan完成簽署，印尼標準局及我國經濟部標準檢驗局均出席簽約儀式。

本次備忘錄是標準檢驗局繼107年簽署「度量衡合作瞭解備忘錄」之後，推動與印尼簽署的第二個合作備忘錄，擴大雙方合作領域到標準化及符合性評鑑領域，合作項目包括人員交流、經驗交換及技術分享，促進彼此對於標準、商品檢驗法規、認驗證等制度的瞭解及調和，有助於減少不必要的貿易障礙，提供雙方業者更為便捷的貿易環境，有利於產品順利輸銷至對方市場。

印尼為東協的重要成員，且為我國第14大貿易夥伴，雙方經貿往來密切，透過本次合作備忘錄的簽署，將建構雙方合作交流平台，有效落實我國新南向政策。雙方將秉持互惠的精神緊密合作，共同促進業者競爭力及推動倡議，以擴大合作備忘錄的效益。

商品推薦