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經濟部次長陳正祺率團訪問荷蘭 深化台荷經貿合作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部4日表示，政務次長陳正祺率經貿訪問團於5月2至3日訪問荷蘭，拜會荷蘭外交部及經濟暨氣候政策部，就深化雙邊經貿夥伴關係等交換意見。

經濟部指出，陳正祺次長此行並分別與投資台灣重要荷商及當地台商座談，聆聽業界意見，分享我國在現今國際局勢下，如何強化雙方產業合作，鞏固台灣在國際供應鏈的角色，並說明我國為適合的投資環境，有助強化雙邊經貿產業投資合作。

期間陳正祺次長也與荷蘭當地智庫「海牙策略研究中心」舉行閉門座談並發表專題演講，就全球地緣政治下台灣的關鍵角色交換意見。他強調，台荷為理念相近夥伴，我國新政府將延續現任政府之外交經貿政策，持續加強與友盟國家的供應鏈連結，並在既有產業基礎上，積極發展半導體、人工智慧、資訊安全等重要產業，期待台荷雙方持續擴大合作交流，共創雙贏契機。

經濟部表示，台荷經貿產業合作關係密切，雙方建立有台荷經濟對話，是台荷討論經貿議題的重要平台。台荷在經貿產業、永續能源、半導體、水資源管理等領域合作密切。2023年台荷雙邊貿易額達203.8億美元，創下近十年新高。荷蘭為我在歐洲第二大貿易夥伴、第一大外資來源國，以及第二大投資目的國。

經濟部 荷蘭

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