誠美材公告：董事長、獨董未遵守董事會決議 甚感遺憾

偏光片大廠誠美材（4960）經營權風波延燒，兩派人馬持續發出聲明互嗆。在董事長何昭陽日前登報指控「部分董事少數股權行多數暴力，謀奪經營權」後，誠美材4日公告回擊指出，公司藉由媒體得知獨立董事保管公司印鑑小章，對於何董事長和張祖恩獨立董事並未遵守審計委員會和董事會之決議，本公司甚感遺憾。此舉顯示張祖恩獨立董事僅為何董事長之印鑑使用人，與何董事長將公司小章交予其私人專屬人員保管無異。

誠美材表示，本公司經由3日媒體報導得知，本公司何昭陽董事長已自稱將公司印鑑小章交由本公司獨立董事張祖恩保管，經與張祖恩獨立董事確認，張祖恩獨立董事表示係何董事長於今年4月29日親自將經濟部登記之小章交予他保管，且至今都在他那裡保管。

如上所述，雖然本公司經濟部登記之小章已由何董事長交給張祖恩獨立董事保管，惟此保管方式仍違反本公司內部控制制度之規定及審計委員會和董事會之決議。對於何董事長和張祖恩獨立董事並未遵守審計委員會和董事會之決議，本公司甚感遺憾。

誠美材指出，自4月29日起，本公司並未見張祖恩獨立董事至公司執行用印程序，詢問張祖恩獨立董事表示：「是由董事長告知申請需要用印，再約時間地點帶文件前來，由本人(張祖恩獨立董事)親自用印」。此舉顯示張祖恩獨立董事僅為何董事長之印鑑使用人，與何董事長將公司小章交予其私人專屬人員保管無異。

因應此，誠美材表示，本公司對於張祖恩獨立董事保管印鑑是否違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條獨立性之規定，將尋求主管機關解釋，以維護公司及股東權益。

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