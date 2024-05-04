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電業法修正逕付二讀 要求電價調整需經立院同意

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒蔡晉宇／台北報導
立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，國民黨立院黨團昨天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出逕付二讀。 記者曾吉松／攝影
立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，國民黨立院黨團昨天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出逕付二讀。 記者曾吉松／攝影

電價調漲引發民怨，藍白日前合作在立法院通過電價凍漲提案，但經濟部稱電價調漲是依法執行業務。朝野為電價再度展開攻防，立法院會昨（3）日上演表決大戰，國民黨團提《電業法》49條修正草案，要求未來電價漲幅都須送國會同意才可實施，在藍白陣營聯手下，以58票贊成對51票反對票逕付二讀。

儘管議場上，在野立委舉牌高喊「電價凍漲，苦民所苦」，但《電業法》修正逕付二讀，就算未來修法通過，是否能回溯到4月？民進黨立院黨團總召柯建銘表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。

針對是否立法權凌駕行政權的疑慮？行政院副院長鄭文燦表示，根據大法官會議520號解釋，立法院具有監督的權限，行政院必須擔負起責任政治及行政規劃執行的責任，強調「電價審議，不是用表決來決定的，也不是用數人頭來決定的。」

而修法要求未來電價審議委員會有任何決議，須送立院同意，否則不能實施。經濟部強調，沒有人想漲電價，但基於三個原因，應該維持現行電價審議機制。首先是若修法通過，電價審議會決議後，都要再送一次立法院審議，那麼財務數據與預算審查時間相近，會產生財務重複審查；其次，國會透過修法採取凍漲態度，恐怕產生全民補貼產業，補貼用電大戶的問題；第三，電價審議若考量政治因素，使電價長期受過度壓抑，對台電的財務狀況相當不利，也對穩定用電造成不利影響。

立法院昨日處理討論事項時，國民黨團提出變更議程，將六個已付委審查的修正草案抽出逕付二讀。其中，國民黨團抽出逕付二讀的法案中，有國民黨團提出的電業法49條修正草案。

根據國民黨團提出草案內容顯示，「要求未來電價審議委員會有任何決議，須送立院同意，否則不能實施。」隨後民眾黨團也表態支持。在藍白兩黨具有人數優勢下，表決結果為贊成58票，反對51票。儘管民進黨團要求重複表決，但表決結果仍不敵藍白多數，電業法49條修正草案逕付二讀。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，蔡政府為推行非核能源政策對台灣所造成的影響，包括電力韌性不足、停電斷電連環爆、台電虧損瀕臨破產，靠人民納稅錢來貼補，政府撥補給台電的金額更高達4,000億，呼籲準總統賴清德「蔡規，賴可以不隨」，將非核家園的神主牌請下來，檢視能源政策。

國民黨 立法院 電價

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