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經濟脅迫解套 我盼美盡速核准進口加工肉品、鳳梨芒果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
鄧振中指出，鳳梨和芒果是受到中國大陸經濟脅迫的農產品，台灣有急迫性找到新的市場。示意圖／ingimage
鄧振中指出，鳳梨和芒果是受到中國大陸經濟脅迫的農產品，台灣有急迫性找到新的市場。示意圖／ingimage

台美21世紀貿易倡議第二階段實體3日落幕，政務委員鄧振中表示，我方農業部代表在過程向美方強調，希望美方盡速核准台灣加工肉品、鳳梨和芒果出口至美國

鄧振中指出，台美都認為要透過科學、風險管理、公開透明法規，促進農產品貿易。在談判過程中，我方農業部代表在過程向美方強調，希望美方盡速核准台灣加工肉品、鳳梨和芒果出口至美國。全世界農產品外銷審查時間都很長，他以台灣芭樂出口到美國為例，從申請到許可，前後歷經十年。

鄧振中指出，不希望這樣的情況發生在鳳梨和芒果上，因為鳳梨和芒果是受到中國大陸經濟脅迫的農產品，台灣有急迫性找到新的市場。

先前美國貿易代表署日前發布的年度貿易障礙報告中，關切台灣對美豬萊克多巴胺殘留量標準，以及尚未全面開放美牛產品。對此，行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，本次談判並沒有觸及牛、豬問題。

針對美方貿易障礙報告關切的牛豬議題是否會成為影響鳳梨、芒果等輸出到美國的因素，鄧振中表示，我方政策很清楚，維護國民健康最重要，他相信台灣的鳳梨、芒果不會傷害建商；關於萊克多巴胺標準要怎麼訂定，這是美方要提出科學證據說服我方的標準過嚴。

鄧振中也表示，我方也告訴美國代表團，因台灣正在進行政府交接，沒辦法處理太敏感的問題。

另外針對勞工議題，鄧振中表示，美方重視強迫勞動和遠洋漁船勞工權益，在強迫勞動議題部分，美方重視必須在供應鏈中制止強迫勞動的產品；對台灣而言，在邊境阻擋強迫勞動產品進入台灣，在國內則要將強迫勞動產品下架。

鄧振中也表示，台灣缺乏相關法律，必須制定新法和修改既有法規，建立更完整的法治體系，談判過程也向美方說明這一點，另外，美國重視遠洋漁工待遇，談判時對此提出許多問題，我方漁業主管單位也說明相關計畫。遠洋漁工權益部分還在談判中，雙方目標都很清楚，漁工權益必須受到保護，但該透過何種手段保護，還在和美方討論中。

美國 芒果 鄧振中

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