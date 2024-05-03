加入CPTPP進度曝光 鄧振中：尚未討論台灣入會

台美貿易第二階段第二次實體談判落幕，行政院政務委員鄧振中3日會後接受媒體採訪時針對我國提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展表示，我方緊盯入會相關進度，但據了解上周資深官員會議沒有討論到入會國成立工作小組問題。

行政院經貿辦舉辦台美貿易倡議談判會後記者會，針對我國目前加入CPTPP進度，鄧振中表示，據我方掌握，有關CPTPP討論新入會國成立工作小組問題有私下討論，但沒有訂在會議議程中。

不過，鄧振中說，加入CPTPP對台灣來講是重要的工作，會持續跟各界說明，希望盡快有進展，針對台灣現行體制和承諾範圍盡快審查，是我方不變的立場。

至於私下討論內容為何，鄧振中坦言，並無法知道，推測是成員國交換意見，畢竟每個國家面臨的問題不同，看法也會不同，彼此間交換意見，是可以理解的。

鄧振中說，對於加入CPTPP的進度，我方重點就是爭取那一票，我方除了不斷積極與其他各國溝通討論外，自己本身也必須要建立高標準，例如目前跟美方正在談判的台美21世紀貿易倡議就是符合國際高標準的協議，我國透過不斷與國際公開透明的對話，以便證明台灣遵守高標準，並且多開研討會讓各國了解台灣體制，有許多自由化的措施，對吸引更多外國人投資都很有幫助，「相信相對其他國家，大家可以注意到台灣，各國來台投資就會愈來愈多」。

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