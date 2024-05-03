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交待準經長郭智輝工作重點 王美花：「從晶圓廠到菜市場」都要負責

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
王美花說，經濟部從晶圓廠管到菜市場，期待下一任經濟部長郭智輝帶來業界創新思維並善用經濟部同仁專業，做出好成績。圖／聯合報系資料照片
王美花說，經濟部從晶圓廠管到菜市場，期待下一任經濟部長郭智輝帶來業界創新思維並善用經濟部同仁專業，做出好成績。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝520後將走馬上任，「前輩」經濟部長王美花喊話郭智輝，善用優秀經濟部同仁的專業，不僅要發展高科技，也要照顧中小企業，並提供良好的基礎建設，這對台灣經濟發展非常重要。

王美花3日在「官我什麼事」節目專訪中表示，感謝郭智輝願意承擔大任，期待他從產業界帶來創新與突破性的想法，「經濟部同仁其實非常優秀，結合郭部長的創新，善用經濟部同仁的專業」，相信經濟部會有更好的成績。

王美花幫準經長整理工作重點，他說，經濟部從晶圓廠管到菜市場，從國家大政策到一般庶民需求，經濟部都要負責，要讓高科技發展更好，也要照顧中小企業，同時，經濟部還有很多基礎設施 包括水、電、油這些的國營事業，經濟部要負責提供良好的基礎設施，這對台灣的經濟發展非常重要。

王美花 經濟部

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