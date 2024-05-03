交待準經長郭智輝工作重點 王美花：「從晶圓廠到菜市場」都要負責

準經濟部長郭智輝520後將走馬上任，「前輩」經濟部長王美花喊話郭智輝，善用優秀經濟部同仁的專業，不僅要發展高科技，也要照顧中小企業，並提供良好的基礎建設，這對台灣經濟發展非常重要。

王美花3日在「官我什麼事」節目專訪中表示，感謝郭智輝願意承擔大任，期待他從產業界帶來創新與突破性的想法，「經濟部同仁其實非常優秀，結合郭部長的創新，善用經濟部同仁的專業」，相信經濟部會有更好的成績。

王美花幫準經長整理工作重點，他說，經濟部從晶圓廠管到菜市場，從國家大政策到一般庶民需求，經濟部都要負責，要讓高科技發展更好，也要照顧中小企業，同時，經濟部還有很多基礎設施 包括水、電、油這些的國營事業，經濟部要負責提供良好的基礎設施，這對台灣的經濟發展非常重要。

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