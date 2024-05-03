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國泰世華展望：若通膨續高 降息時點恐再遞延 全年降幅仍可能縮窄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
示意圖／ingimage
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國泰世華銀行在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望，若通膨續高，降息時點恐再遞延，全年降幅仍可能縮窄。

這次FOMC會議，傳遞重要訊息：

1. 這次會議將政策利率保持在5.25%~5.50%區間。

2. 美聯準會(Fed)對降息態度偏保守，主席鮑爾表示，通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但排除進一步升息的可能性。

3. 預計將於6月放慢縮表速度，將每月減持600億美元公債上限，調降至250億美元。

4. 6月FOMC會議前，需關注通膨與就業數據變化，包含：5月15日的CPI(消費者物價指數)，5月31日的PCE(個人消費支出物價指數)，5月3日、6月7日的NFP(非農就業報告)。

根據這次會議結果，國泰世華銀行表示，目前推估美聯準會(Fed)首次降息時點遞延至9月，全年降幅將不若3月點陣圖所透露的3碼。通膨走勢影響美聯準會(Fed)降息節奏，若未來數月通膨增速仍居高不下，降息時點將可能再遞延，全年降幅仍可能縮窄。

美國聯準會政策利率維持不變下：

總經：美國今年首季(2024 第1季)GDP年化季增率由前值(2023 第4季)3.4%降至1.6%，說明在高利環境的影響下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。不過受到油價、住房通膨走升影響，導致今年首季以來，美國通膨增速仍居高不下，使美聯準會(Fed)對降息態度轉趨保守，帶動公債殖利率偏高震盪。

股市：隨美債殖利率走升壓抑股市評價面，加上企業財報的分化，加劇了近期股市震盪幅度。不過，長線而言，隨著企業庫存調整進入尾聲，加上AI需求帶動全球半導體業復甦，皆有助於企業獲利逐季成長，長線不改股市利多展望。

債市：由於通膨增速居高不下，使美聯準會(Fed)一再推遲今年的降息時點，但在核心通膨年增率未大幅走升的情形下，預期美聯準會(Fed)仍傾向於今年降息，但預期本波降息幅度不大。債市策略維持逢高鎖利的思維，不過隨市場預期終端利率下降，未來資本利得空間將相對有限，債市報酬以固定息收為主。

匯市：若高利率持續更長時間，美元強勢期將保持更久，加上若ECB(歐洲央行)於今年6月啟動降息，將有助於美元指數未來數月高位震盪。後續待美聯準會(Fed)釋出較明確的降息訊號後，美元將稍趨貶勢，幅度則將視未來美國降息步伐速度而定。

美國聯準會 通膨 降息

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