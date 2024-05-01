快訊

遇大暴雨、舞台冒火光 五月天緊急宣布「演唱會延期」

朱澤民：對今年景氣謹慎樂觀、不給下任主計長壓力

中央社／ 台北1日電

主計總處概估今年第1季經濟成長率6.51%，優於預期。主計長朱澤民今天說，看到數字相當高興，對今年景氣謹慎樂觀，「不說很樂觀是不想給下任主計長壓力，怕她會抓狂」。

主計總處概估今年第1季經濟成長率為6.51%，較2月預測數增加0.59個百分點，創近11季最佳表現，主因是出口明顯優於預期，民間消費也維持動能。

主計總處2月預測113年經濟成長率為3.43%，若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%。

朱澤民今天於立法院財委會進行專題報告，民進黨立委李坤城詢問，對首季經濟表現看法為何。

「當然高興，這比我們原來預期高」，朱澤民說，主計總處5月會發布最新經濟預測，目前看來，趨勢是成長的，他對今年景氣「謹慎樂觀」。

朱澤民補充，從經濟數據可發現一個好現象，出口不只增加，單價也成長，「不像前些時候，出口單價下跌，俗俗賣（便宜賣），現在是人家貴貴跟我們買」。

李坤城指出，依據主計總處記者會說法，國內景氣轉好，但復甦力道保守。朱澤民說明，這是他修改後的用語，「我不能說很樂觀，讓下個主計長抓狂」。

李坤城表示，朱澤民的作法應是不想給下任主計長太大壓力。

準行政院長卓榮泰先前公布520後內閣人事，行政院主計總處主計長將由台南市政府研考會主委陳淑姿接任。

黨政人士說，陳淑姿是台南零舉債的重要推手，且徵詢組閣名單時，即將退休的朱澤民直接力薦，成為陳淑姿出線關鍵。

景氣 朱澤民 經濟成長率

延伸閱讀

貧富差距擴大 立委籲應檢討稅制

賴士葆提案企業減稅為員工加薪 全民共享經濟成長果實

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

貧富差距20倍以上？財富分配報告消失30年 主計長：一定會發布

相關新聞

標普：台電總負債占GDP 9％ 漲電價不足以支應能源成本

國際三大信評機構之一標普全球評級(Standard＆Poor's)發布最新報告指出我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩...

財部：穆迪、標普維持台灣主權評等 肯定財政表現

財政部今天表示，穆迪信評公司（Moody’s）4月30日確認維持台灣主權信用評等為「Aa3」、展望「穩定」，標普（Sta...

五一勞工大遊行爭取提高新制勞退雇主6%提繳率 勞動部這麼說

今日是五一勞動節。「五一行動聯盟」發起五一勞工大遊行，並訴求應提高雇主新制勞退6%強制提繳率，對此，勞動部回應，勞資雙方...

薪酸！1/4大學畢業生領基本工資 難怪年輕人「棄綠投白」

今天是勞動節，蔡英文總統透過臉書向勞工朋友說了聲「辛苦了」。其中，蔡政府8年基本工資年年漲，被蔡列在勞動節貼文的首要政績。但就在昨天，勞動部公布2023年的「初任人員薪資統計」，幾乎每四名大學畢業生，就有一人初入職場的起薪，只有基本工資。青貧族「薪」酸，試問一遇選舉就大肆拉攏年輕人選票的民進黨政府，高達四分之一大學畢業生月薪只有基本工資，即將接棒的準總統賴清德怎解？

貧富差距惡化！朱澤民提警語 盼4年發布一次財富統計

睽違30年，主計總處29日再次公布家庭財富分配統計，顯示貧富差距惡化，外界關注下一次公布統計時間，主計總處主計長朱澤民1...

賴士葆提案企業減稅為員工加薪 全民共享經濟成長果實

主計總處主計長朱澤民今天表示，5月底會公布新的經濟成長率預估數，今年的經濟成長率應是「謹慎樂觀」。不過，國民黨立委賴士葆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。