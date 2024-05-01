朱澤民：對今年景氣謹慎樂觀、不給下任主計長壓力

主計總處概估今年第1季經濟成長率6.51%，優於預期。主計長朱澤民今天說，看到數字相當高興，對今年景氣謹慎樂觀，「不說很樂觀是不想給下任主計長壓力，怕她會抓狂」。

主計總處概估今年第1季經濟成長率為6.51%，較2月預測數增加0.59個百分點，創近11季最佳表現，主因是出口明顯優於預期，民間消費也維持動能。

主計總處2月預測113年經濟成長率為3.43%，若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%。

朱澤民今天於立法院財委會進行專題報告，民進黨立委李坤城詢問，對首季經濟表現看法為何。

「當然高興，這比我們原來預期高」，朱澤民說，主計總處5月會發布最新經濟預測，目前看來，趨勢是成長的，他對今年景氣「謹慎樂觀」。

朱澤民補充，從經濟數據可發現一個好現象，出口不只增加，單價也成長，「不像前些時候，出口單價下跌，俗俗賣（便宜賣），現在是人家貴貴跟我們買」。

李坤城指出，依據主計總處記者會說法，國內景氣轉好，但復甦力道保守。朱澤民說明，這是他修改後的用語，「我不能說很樂觀，讓下個主計長抓狂」。

李坤城表示，朱澤民的作法應是不想給下任主計長太大壓力。

準行政院長卓榮泰先前公布520後內閣人事，行政院主計總處主計長將由台南市政府研考會主委陳淑姿接任。

黨政人士說，陳淑姿是台南零舉債的重要推手，且徵詢組閣名單時，即將退休的朱澤民直接力薦，成為陳淑姿出線關鍵。

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