薪資占 GDP 比重愈來愈低 朱澤民：各國都有這樣趨勢

主計總處主計長朱澤民1日表示，GDP逐年攀升但受僱人員報酬占比卻下降，世界各國都有這樣的趨勢，主要是因為隨著經濟發展，資本累積將變多，資本密集度愈來愈高，且這也有產業特性的問題。

立法院財政委員會今邀請相關部會就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告。多位立委質詢時都問，GDP中受僱人員薪資占比逐年降低，錢都去了哪裡？

民進黨籍立委王世堅指出，比起美日韓，台灣薪資占比偏低，2021年受僱人員報酬占GDP為43%，美國53.5%、日本53.2%、韓國46.7%。民進黨籍立委李坤城則問，這是否代表企業未將盈餘合理分潤給員工？

對此，朱澤民坦言「是」，他也呼籲經濟獲利表現好的企業，應適當把獲利回歸到員工薪水身上。

朱澤民還提到，各業別因產業特性不同，平均薪資高的行業，受僱人員報酬占GDP比重未必較高。依受僱員工薪資調查電子零組件業每人每月平均薪資約10萬元，高於整體製造業，但該產業為維持其領先優勢，須持續研發並投入先進設備，屬資本密集度高之產業，提列折舊占GDP比重高達32.9%，使得受僱人員報酬占GDP比重僅25.4%，低於整體製造業平均之38.4。

反觀，相對較勞力密集的住宿及餐飲業，其平均薪資僅3.6萬元，受僱人員報酬占GDP比重卻高達62.5%，高出電子零組件業37.1個百分點。

朱澤民強調，受僱人員報酬占GDP比重除受各業景氣變化影響外，亦與產業特性、產業結構、生產模式及就業形態等結構性因素有關。

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