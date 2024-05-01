何佩珊將掌勞動部 陳菊：她關注弱勢勞工
行政院副秘書長何佩珊將接掌勞動部，曾擔任勞委會主委5年多的監察院長陳菊今天說，何佩珊熟悉勞動法令也關注弱勢勞工，台灣勞工面臨國際挑戰大，未來應好好和勞工溝通。
台灣勞工陣線舉辦「台灣勞動40載：勞工運動回顧與展望」特展開幕記者會，陳菊及勞動部長許銘春出席與會。
陳菊在會後接受媒體聯訪，針對勞動部將由何佩珊執掌一事指出，過去在勞動法案修訂，一直和何佩珊接觸過，何佩珊對勞動法令很熟悉，也很關注弱勢勞工。
陳菊指出，台灣勞工勢必要面對許多國際挑戰，許銘春做了6年多，能撐到6年以上非常不容易，何佩珊一定要更多超越，更瞭解台灣勞工面臨的困境及國際競爭，未來必須好好和勞工溝通、與國際勞工接軌。
台灣勞工陣線邁入40週年，今天起至8日於新富町文化市場巷仔內教室舉辦「台灣勞動40載：勞工運動回顧與展望」特展，透過「勞工運動照片」、「訪談影音」與「影片紀實」與「互動設計」的集結，以勞動者的視角呈現過去到現在的社會敘事。
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