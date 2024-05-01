貧富差距拉大 主計長朱澤民：「財富再分配」偏向共產主義 要慎重

主計總處時隔30年首次發布家庭財富分配統計，貧富差距從16.8倍擴大至66.9倍，立法院主計長朱澤民今日表示，從調查中發現財富最低的20％家庭，金融負債很高，所以理財應該謹慎，至於貧富再分配的問題，他認為要慎重，因為再分配會偏向共產主義。

不過，時隔30年才公布的家庭財富分配統計，未來不必等那麼久了，朱澤民說，4年做一次統計是恰當的。

立法院財政委員會今日邀請主計總處、財政部、經濟部、勞動部、國發會等單位針對「如何改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升台灣勞工實質薪資」，進行專題報告。

立委林德福質詢朱澤民，貧富差距擴大至66.9倍是否是資本主義國家發展下產生的必要之惡？朱澤民表示，這是原因之一，但一般不會這樣做貧富差距的比較，只有台灣喜歡做比較，有些國家最低的那一層資產淨值為負，再去做貧富差距比較是沒有意義的。

林德福表示，政府一手調高社會福利預算，一手稅制改革的模式，是否希望能夠緩衝貧富差距？朱澤民回應說，貧富再分配要慎重，因為那很偏向共產主義。

商品推薦