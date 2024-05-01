快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貧富差距拉大 主計長朱澤民：「財富再分配」偏向共產主義 要慎重

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
主計長朱澤民今日談到貧富再分配的問題，他認為要慎重，因為再分配會偏向共產主義。 圖/本報資料照片
主計長朱澤民今日談到貧富再分配的問題，他認為要慎重，因為再分配會偏向共產主義。 圖/本報資料照片

主計總處時隔30年首次發布家庭財富分配統計，貧富差距從16.8倍擴大至66.9倍，立法院主計長朱澤民今日表示，從調查中發現財富最低的20％家庭，金融負債很高，所以理財應該謹慎，至於貧富再分配的問題，他認為要慎重，因為再分配會偏向共產主義。

不過，時隔30年才公布的家庭財富分配統計，未來不必等那麼久了，朱澤民說，4年做一次統計是恰當的。

立法院財政委員會今日邀請主計總處、財政部、經濟部、勞動部、國發會等單位針對「如何改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升台灣勞工實質薪資」，進行專題報告。

立委林德福質詢朱澤民，貧富差距擴大至66.9倍是否是資本主義國家發展下產生的必要之惡？朱澤民表示，這是原因之一，但一般不會這樣做貧富差距的比較，只有台灣喜歡做比較，有些國家最低的那一層資產淨值為負，再去做貧富差距比較是沒有意義的。

林德福表示，政府一手調高社會福利預算，一手稅制改革的模式，是否希望能夠緩衝貧富差距？朱澤民回應說，貧富再分配要慎重，因為那很偏向共產主義。

朱澤民 貧富差距

延伸閱讀

陳耀祥今立院備詢場面火爆 黃國昌：陳把NCC拉起來跟立法院對幹

立法院會表決通過電價凍漲案 國民黨團：改革第一槍

貧富差距達66倍 李彥秀：台灣已陷「失溫成長」

貧富差距20倍以上？財富分配報告消失30年 主計長：一定會發布

相關新聞

勞動基金3月大賺2422.1億元 勞保、新制勞退Q1收益破8%

勞動部勞動基金運用局今公布最新基金運用績效。截至今年3月底，勞動基金規模為6兆4195億元，收益數4949.6億、收益率...

卸任在即仍未完成勞保年金改革 許銘春坦言任務艱鉅

根據最新勞保精算報告顯示，去年底勞保基金精算負債高達13兆465億元，比上一年度12兆3240億元再增7225億元，財務...

提修法廢一例一休落實周休二日 藍委：工時過長是恥辱

今為勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥等舉行記者會，表態推動修法勞基法，廢除一例一休，全面落實周休二日。王育敏指出...

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

五一勞動節，新制勞退基金大賺錢，截至今年第1季，新制勞退基金大賺3,331.1億元，收益率8.22％，以目前新制勞退1,...

貧富差距拉大 主計長朱澤民：「財富再分配」偏向共產主義 要慎重

主計總處時隔30年首次發布家庭財富分配統計，貧富差距從16.8倍擴大至66.9倍，立法院主計長朱澤民今日表示，從調查中發...

美債殖利率可能醞釀利空出盡 富蘭克林投顧：空手者可留意美國平衡型

由於美國CPI、PPI和PCE等通膨數據放緩速度不如預期，多名聯準會官員相繼重申不急於降息，市場也據此遞延首次降息時點預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。