美債殖利率可能醞釀利空出盡 富蘭克林投顧：空手者可留意美國平衡型

由於美國CPI、PPI和PCE等通膨數據放緩速度不如預期，多名聯準會官員相繼重申不急於降息，市場也據此遞延首次降息時點預估，一度拖累股債下滑，然在科技巨頭財報加持、逢低買盤湧入下，整個4月股債仍小幅收漲，總計4月以來台灣金管會證期局核備的971檔境外基金(股、債均含)平均上漲0.15%，其中，696檔股票型基金平均上漲0.08%，258檔債券型基金平均上漲0.22%。

富蘭克林證券投顧表示，由於近期美國數據顯示通膨仍頑強，預期本周聯準會政策立場可能轉為鷹派，不過，芝商所FedWatch數據4月29日顯示目前首次降息時點預估已遞延至9月，今年也僅預計將降息1碼，市場已提前反映政策轉鷹，美債殖利率可能醞釀利空出盡的觸頂走勢，空手者可留意美國平衡型及精選收益複合債券型基金加碼機會。

另方面，費城半導體指數歷經近周大漲後已重新站回月線，扮演美股止跌反彈的領頭羊，美股主要指數能否收復失土並站穩上方均線反壓，可做為股市技術面轉強的觀察點，可採取多元布局策略掌握股市輪動機會，看好科技/生技創新、日本/印度股市及氣候變遷/基礎建設產業等投資題材。

輪動似乎正在加快，過去一個月，由於美國通膨頑強，市場擔憂聯準會貨幣政策立場可能轉鷹，美股和美國中小型股基金分別下跌1.53%和3.08%，而利率敏感的科技、全球不動產等產業型基金也出現回檔修正，跌幅分別在1.92%、3.48%，但過去一年表現較為低迷的大中華基金突出，近月上漲6.31%，中國大陸國務院推出「國九條」，將嚴把發行上市准入、敦促企業改善公司治理；此外，人民日報刊文支持大陸央行於公開市場逐步增加公債買賣，強化市場寬鬆政策預期並有助風險情緒回穩。黃金基金近月大漲11.39%，因受到中東地緣政治緊張加劇、全球央行儲備買盤強勁等因素提振。

富蘭克林證券投顧表示，近期科技股的下跌應屬於漲多之後的回檔修正，近期也正值科技股財報密集公布期，科技股震盪難免，不過，細部觀察主要科技巨頭財報，Meta、Alphabet、微軟均將維持龐大資本支出，2024全年合計可能達到1,400億美元，比市場先前預期的水準高了160億美元，特別是在AI領域上。隨AI應用愈來愈廣泛，強勁AI需求可望延續，並帶來更大的貨幣化空間並且合理化估值，長線仍值得投資人期待，事實上，Factset 4月26日數據顯示，在史坦普500指數各類股中，2024年企業獲利成長便以與AI題材最相關的通訊服務和科技股動能最強，均可望成長超過15%，故而持續看好中長期發展。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，目前股價表現已超前獲利，市場對企業獲利的標準已更提高，此外，經濟也仍有一些區塊存在擔憂，如：消費面有所下滑，尤其是較低收入階層，股市仍存有潛在修正風險，但也觀察到在股票資產中有廣泛的族群在近期市場漲升中被忽略，預期接下來將由輪動來延續漲勢，投資機會將在於個股而非大盤，基金將持續尋找增加股權配置的機會，朝股債更均衡的配置方向發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，相信生成式AI有潛力增強所有商業領域的各種形式創意和知識工作，並在第四次工業革命中釋放創新週期。對於尋求參與生成式AI的投資人，可參考一些關鍵因素：(1)資料為王：能存取獨特、大型、複合資料集的公司將擁有優勢；(2)模型建置成本高：擁有財力和必要運算能力來使用AI的公司將脫穎而出；(3)AI人才取得：擁有強大團隊的公司將在開發和部署生成式AI解決方案上享有顯著優勢；(4)提供價值：那些能創造出無縫用戶體驗以推動新營收或生產力來源的公司將贏得這場持久戰。

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