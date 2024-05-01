五一勞動節 陳建仁：政府絕對負責勞保最終支付
今天是五一勞動節，行政院長陳建仁在臉書感謝勞工的努力，讓台灣在疫情期間繳出亮麗的經濟成績單，同時強調政府除撥補新台幣2670億元穩定勞保年金，未來也絕對會負起最終的支付責任。
陳建仁透過臉書指出，過去幾年來，全球受到新冠疫情、美中貿易衝突和戰爭影響，全球產業供應鏈有很大的改變，也受到很大的衝擊，但是台灣在全體民眾上下一心努力下，2020年到2023年台灣經濟成長率是3.5%，高於2016年到2019年疫情前的2.83%，交出了很亮麗的經濟成績單，這都是因為勞工的努力，才有這樣好的成績。
他說，為了保障基層勞工的生活，政府逐年調升基本工資，並且通過「最低工資法」，建立起更完善的審議機制，保障基層勞工的生活所需，而勞保年金部分，政府除撥補2670億穩定勞保年金，也絕對會負起最終的支付責任，照顧大家的退休生活。
陳建仁表示，還有職場性騷擾防治的部分，政府也通過性平三法，藉以強化雇主防治意識及責任，同時加強育兒環境，放寬父母雙方可同時申請育嬰留職停薪，提升育嬰留職停薪的彈性，種種作法都是在改善職場文化。
陳建仁說，感謝勞工的辛勤付出，期盼大家繼續好好過生活，繼續點亮台灣的未來。
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