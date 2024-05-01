IMF：台灣今年經濟成長優於韓、港、星
國際貨幣基金（IMF）公布2024年亞太經濟展望報告全文，上調台灣今年的經濟成長率預測0.1個百分點至3.1%，為亞洲先進經濟體最高，高於南韓、香港及新加坡等地；明年成長率預估略降至2.7%，仍與香港並列亞洲先進經濟體第一。
IMF已在日前公布世界經濟展望報告中，上修亞洲2024年經濟成長率預估至4.5%，較去年10月的預測高出0.3個百分點。4月30日公布的亞太經濟展望報告全文，為發布個別經濟體表現。
IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑指出，「全球通膨趨緩和央行降息的前景，使經濟更有可能實現軟著陸，近期展望的風險大致處於平衡」。不過，若干風險仍在，最主要風險之一是中國大陸房地產業長期低迷，需求將受到壓抑，通縮也會延續。其他考驗包括日益擴大的財政赤字以及美中貿易關係的風險。
亞洲先進經濟體包括澳、紐、日、港、韓、台、星。IMF調降亞洲先進經濟體成長率0.1個百分點到1.6%，不過，台灣今年經濟成長率預估獲調升至3.1%。
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