NCC新主委 翁柏宗出線

經過上周政商角力，行政院昨（30）日公告提名四位國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，包括現任NCC副主委翁柏宗（預定下任主委）、台師大大眾傳播所教授陳炳宏（預定下任副主委）、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯與現任NCC平台處處長詹懿廉。新委員與前一屆三名委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹8月起將組成新一屆NCC委員會，任期四年。

歷屆委員提名名單公告，業界多半表態支持，但下任NCC準主委翁柏宗卻因為上周傳出將原本內定的台經院四所所長劉柏立拉下來，業界盛傳「與英系關係好的媒體大老力保」，讓翁柏宗翻盤上位。

行政院與NCC既未承認、也未否認，而提名小組成員行政院準副院長鄭麗君卻憤然退出提名小組，傳播學者也評論「NCC監管媒體，結果媒體大亨監管NCC」，讓傳言真實度大增，也因NCC人事案爭議不斷，立委質疑NCC委員政治任命色彩，國民黨提出NCC組織法第4條條文修正草案，要求將NCC委員依國會政黨比例任命正式入法。

行政院公告指出，NCC有四位委員任期將於7月31日屆滿，包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲、王維菁等四人，依該會組織法第四條規定，行政院院長應於委員任滿三個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人名單函送立法院審查。

預期立法院交通委員會、教育文化委員會聯席委員會審查後，後續會送交院會投票，投票前會經黨團協商投票日期。

行政院表示，本次NCC委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

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