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就業成本推升殖利率 美股道瓊指數暴跌570點 20個月來最糟

新鮮人平均起薪增至3.5萬 醫療保健、社工3.8萬元最高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部昨（30）日公布2023年職場新鮮人薪資平均數為3.5萬元。聯合報系資料照
勞動部昨（30）日公布2023年職場新鮮人薪資平均數為3.5萬元。聯合報系資料照

勞動部昨（30）日公布2023年職場新鮮人薪資平均數為3.5萬元，年增2.9%，其中大學畢業者3.3萬元，研究所則4.9萬元。若以任職行業別來看，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場的受僱人員薪資統計。

調查指出，2023年初任人員為15.6萬人，較2022年減少1.3萬人、7.7%，應與青年人口減少有關。

調查顯示，去年的職場社會新鮮人，以投入製造業、批發及零售業最多，分別占18.4%，醫療保健及社會工作服務業11.8%次之，其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業9.1%、住宿及餐飲業8.1%、教育業7.8%。

勞動部指出，與2022年相較，製造業因受外貿情勢降溫影響，人力任用轉趨保守，導致占比下降3.9個百分點。

至於社會新鮮人「薪」情，調查指出，2023年初任人員月薪平均為3.5萬元，較2022年增加2.9%、1,000元。

其中，高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.8萬元，大學為3.3萬元，研究所則為4.9萬元。

進一步觀察初任人員任職行業，大學畢業的社會新鮮人薪資平均起薪以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之；教育業、出版影音及資通訊業3.4萬元；製造業、專業科學及技術服務業起薪皆為3.2萬元。

若與2022年相較，大學畢業生起薪以住宿及餐飲業增加6.4%、2,000餘元較多；其次是金融保險業起薪成長5.1%、批發零售業起薪增加4.4%，支援服務業增加4.3%、醫療保健及社工服務業增加4.2%。

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