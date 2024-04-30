五一勞動節將至 蔡總統：政府持續讓勞保財務穩定

蔡總統30日指出，勞保議題，政府也持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2,670億元，確保勞保繼續穩健運作。她也提到，未來政府也會持續讓勞保能有一個穩定的財務。

蔡總統今日上午接見「113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」，肯定模範勞工、移工在各自領域努力耕耘，讓臺灣在各項挑戰中持續站穩腳步。

蔡總統致詞時表示，明天就是五一勞動節，很高興今天能與大家見面，恭喜大家獲得全國模範勞工及模範移工的表揚，更要代表政府感謝大家為台灣發展所做的貢獻。

蔡總統說，得獎人來自各行各業，有資深的醫事人員、協助產業發展的工程師、守護職場工安的從業人員、維護生活環境的清潔人員，還有維持公共運輸、供電穩定的人員及投身工會事務的幹部。大家都是從激烈的選拔中脫穎而出，真的非常不簡單。

蔡總統提到，現場的模範移工得獎人來自菲律賓、泰國、越南及印尼等國家，她要感謝大家為台灣的產業發展、照護工作盡心盡力，一起為台灣打拚。今天也首度邀請移工朋友的家人來到臺灣，共同分享獲獎的喜悅。

蔡總統說，因為時間的關係，雖然無法一一介紹大家的事蹟，但在場每一位都是台灣重要的勞工夥伴，因為有大家在各自的領域努力耕耘，臺灣才能在各項挑戰中持續站穩腳步。

她談到，過去八年來，政府也透過各項行動，希望持續提升勞工朋友的權益。像是連續八年調升基本工資，從2016年的20,008元，到今年的27,470元；時薪則是由2016年的120元，調升到今年的183元。此外，勞工朋友和產業界都很關注的《最低工資法》今年已經正式上路，後續將透過這部專法，明定工資審議、調整的標準，逐步落實政府對勞工經濟、生活的保障。

蔡總統說，為了持續打造友善、安全的工作環境，從今年3月開始透過《性別平等工作法》的新規定，強化雇主對職場性騷擾的防治意識及責任，也完善對被害人的保護及協助機制。

至於大家都關心的勞保議題，蔡總統提到，政府也持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2,670億元，確保勞保繼續穩健運作。她相信，未來政府也會持續讓勞保能有一個穩定的財務。最後，她再次恭喜大家獲獎，也祝福大家未來在工作崗位上，有更豐碩的收穫和成果。

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