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上班族最大壓力「加薪難」 盼新任總統解決四大問題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
五一勞動節即將到來，根據1111人力銀行今（30）日發布的最新調查顯示，上班族所面臨的五大職場壓力，首要即是來自於加薪難71.1%，其次依序是起薪低56.2%、工時太長37.7%、升遷慢36.2%，以及工作機會少26.6%。 圖／1111人力銀行提供
五一勞動節即將到來，根據1111人力銀行今（30）日發布的最新調查顯示，上班族所面臨的五大職場壓力，首要即是來自於加薪難71.1%，其次依序是起薪低56.2%、工時太長37.7%、升遷慢36.2%，以及工作機會少26.6%。 圖／1111人力銀行提供

五一勞動節即將到來，根據1111人力銀行30日發布的最新調查顯示，上班族所面臨的五大職場壓力，首要即是來自於加薪難71.1%，其次依序是起薪低56.2%、工時太長37.7%、升遷慢36.2%，以及工作機會少26.6%。

此外，又適逢新任總統賴清德即將於520就職上任，根據1111人力銀行調查指出，全國上班族最期盼新任總統應該優先解決的問題包括：長期薪資停滯不漲79.2%、抑制國內過高的房價/房租74.1%、不斷上升的物價/電價67.4%、立法規範獲利企業必須加薪51.8%，以及制訂符合時宜的新版勞基法46.6%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，自2024年起實施「最低工資法」，透過法律位階的提升來強化最低工資審議機制，未來的最低工資將接續基本工資，作為政府保障基層勞工維持生活水準的重要政策，基本工資已經連續八年調漲，肯定政府照顧弱勢勞工的初衷。

不過此次調查發現「加薪難」是上班族普遍面臨的壓力，雖然收入高於基本工資但又長期停滯，而淪為被忽視的「薪貧族」。又根據內政部公布全國住宅價格指數，去年第4季全國房價所得比攀升到9.97倍新高，民眾要不吃不喝將近10年才能買房，尤其是台北市房價所得比高達15.71，買房難度節節攀升，整體而言「薪資停滯」及「房價飆漲」真實反映出全體上班族的兩大痛點。

調查更直指，有高達90.4%上班族不滿意目前的薪資待遇，創下自調查以來六年新高，且上班族平均最長有3年10個月處於凍薪狀態，也就是說待在同一家公司完全沒被加薪，更有29.1%已經長達五年以上薪水不動。沒有被加薪的原因包括：公司無定期調薪制度68.1%、公司獲利不佳41.4%、老闆不同意33.3%、產業前景不看好25.1%以及個性不爭不吵鬧22.9%。

此外，本次調查也發現，有63.7%上班族曾經為了提高薪水而跳槽，而且平均可增加6,075元。不過，值得留意的是，一旦加薪被拒絕，上班族會採取的回應也大不同，騎驢找馬/伺機跳槽77.7%比例最高，其次則是佛系工作/消極工作40.7%、先隱忍/再找機會提醒35.5%、積極兼差/增加收入34.8%，以及默默接受30.3%。

曾仲葳表示，根據主計總處公布去年實質總薪資、實質經常性薪資雙雙負成長，其中實質總薪資年減1.04％，更是近11年最大負成長，口袋裡的錢愈來愈薄，且本次調查也發現，有51.9%每個月根本無法存錢，其中甚至有19.3%面臨入不敷出；而有餘力存錢的上班族，則每個月可存下14,461元。

曾仲葳指出，在高度競爭的職場環境，想要成功爭取加薪，首先要展示個人價值，條列出所負責的專案以及帶來的具體價值，其次則是強調目前的工作成長和未來發展，以及希望在未來繼續為公司做出貢獻，最後則是選擇一個適當的時間點進行談判，例如剛完成一個重要項目，或是公司正在進行薪酬盤點，都會是很好的時機切入點。

上述「上班族調薪現況調查」，是1111人力銀行自2024年4月1日至4月25日，有效樣本數1,107份，信心水準95%，正負誤差值為2.95個百分點。

上班族 加薪

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