碳費起徵門檻 2030年降至1萬公噸

環境部昨預告與碳費相關的三項子法，初步針對約五百多家排碳大戶的電力業及製造業作為起徵對象，起徵門檻為二點五萬公噸，後續將分階段調降門檻，預估二○三○年起徵門檻下修為一萬公噸，高碳洩漏風險事業所需繳交的排放量也可「打折」。專家認為，碳費實際促進產業減碳力道非常有限，「充其量只是國家減碳的安慰劑」。

環境部氣候署長蔡玲儀說明，碳費相關的三子法包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等，碳費徵收對象為直接或間接使用電力、年排碳量達二點五萬公噸以上、約五百多家的電力業及製造業。

蔡玲儀指出，規畫徵收對象為年排放量二點五萬公噸以上的電子及製造業，未來將分階段下修為一點五萬公噸、一萬公噸，預估六年後降至一萬公噸的門檻，但各階段實施期程還需討論。

至於收費公式，則分為有無提出自主減量計畫兩大方向。根據草案內容，若沒提出自主減量計畫，計算方式為排放量扣減二點五萬公噸，再乘以一般費率；若有提自主減量計畫，又再細分是否為高碳洩漏風險事業，初步盤點包含鋼鐵、水泥屬高碳洩漏事業。

蔡玲儀解釋，針對具高碳洩漏風險產業，分三期調整碳洩漏風險係數值，分別為○點二、○點四及○點六。初期收費排放量打二折，之後逐年調整為四折與六折，但使用「打折」配額者，便不可享二點五萬公噸扣除額，兩項優惠只能擇一使用。

而優惠費率，業者有兩種選擇，一種是以科學為基礎、較嚴謹的「行業別指定削減率」，另一個是技術標竿指定削減率，是以事業單位過去五年排放平均值為基準年，計算至目標年直接排放、使用電力碳排放削減率。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，碳費徵收「七折八扣」，實際促進產業減碳力道非常有限，「充其量只是國家減碳的安慰劑」。他認為碳費費率應在五二○後立即公告，費率更不能過低、有明確碳定價上升路徑，並重新檢視碳費徵收機制對國家減碳的實際推進效果。

劉銘龍分析，在各項調整機制下，未來企業實際繳納的碳費可低到一至二折，加上首年減徵額度，傳統高碳排產業負擔大減，面對歐盟碳關稅時，以台灣如此低的碳費水準，根本不利於抵扣碳關稅。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，預估五月十日前召開第三次碳費費率審議委員會，但碳費費率當日應難有結論，至於是否於明年如期開徵，黃偉鳴表示努力中。

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