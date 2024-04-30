首批國有地碳匯 今標租

首批國有地碳匯預計今（30）日公告標租，包含宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉兩筆合計近百公頃國有地，權利金底價共105萬元，這是首批國有地提供給企業作為造林、森林碳匯來源，未來可以申請環境部查驗取得碳權。

財政部國有財產署試水溫，首度與國立中興大學合作，運用自然碳匯等用途來活化國有地。國產署說，這是第一次推出相關標案，優先盤點出位在宜蘭縣三星鄉、面積約21公頃，與台東縣池上鄉、約72公頃的土地辦理公開招標、供企業造林。

據了解，宜蘭三星土地早期為砂石場，台東池上土地則為台鐵舊機廠，因土質較差、難以用於農作，目前皆為低度利用。

國產署副署長李政宗表示，這批土地將在4月30日至6月6日公告標租，企業必須單獨投摽、採取最有利標，預計在6月7日公告得標企業，希望得標廠商新植造林，造林產生的森林碳匯可向環境部申請取得減量額度。

標租條件中，得標者須保留10%減量額度給國產署，未來視情況媒合給中央機關或國公營事業使用，其餘額度則歸屬企業。至於營運權利金與租金，李政宗指出，宜蘭三星土地每年權利金不得低於15萬元，台東池上則不得低於90萬元，而兩土地的租金都是依土地申報地價年息1%計算，租約一期為十年，最多可續約五次。

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