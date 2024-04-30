首批國有地碳匯 今標租

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

首批國有地碳匯預計今（30）日公告標租，包含宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉兩筆合計近百公頃國有地，權利金底價共105萬元，這是首批國有地提供給企業作為造林、森林碳匯來源，未來可以申請環境部查驗取得碳權。

財政部國有財產署試水溫，首度與國立中興大學合作，運用自然碳匯等用途來活化國有地。國產署說，這是第一次推出相關標案，優先盤點出位在宜蘭縣三星鄉、面積約21公頃，與台東縣池上鄉、約72公頃的土地辦理公開招標、供企業造林。

據了解，宜蘭三星土地早期為砂石場，台東池上土地則為台鐵舊機廠，因土質較差、難以用於農作，目前皆為低度利用。

國產署副署長李政宗表示，這批土地將在4月30日至6月6日公告標租，企業必須單獨投摽、採取最有利標，預計在6月7日公告得標企業，希望得標廠商新植造林，造林產生的森林碳匯可向環境部申請取得減量額度。

標租條件中，得標者須保留10%減量額度給國產署，未來視情況媒合給中央機關或國公營事業使用，其餘額度則歸屬企業。至於營運權利金與租金，李政宗指出，宜蘭三星土地每年權利金不得低於15萬元，台東池上則不得低於90萬元，而兩土地的租金都是依土地申報地價年息1%計算，租約一期為十年，最多可續約五次。

台東 國有地 國產署

延伸閱讀

賴皮寮樹下竟煮火鍋 門外增監視器、欄干 居民：盼早有解方

台中將開第3間好市多 彰化人：期待再落空 情何以堪

3代筍農地目不符無法加農保 中市府：請求中央放寬

師生控校方低價出租校區 陽明交大否認：會審慎規畫

相關新聞

家庭財富 最富最貧差66.9倍

暌違卅年，主計總處昨天再度公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅...

觀察站／平均財富功能為何喪失

主計總處時隔卅年終於再做一次家庭財富統計，雖然「貧富差距擴大」這樣的結果一點都不意外，但差距倍數之大，卻遠超想像，驗證了...

中火擬增機組 引反彈

台中火力發電廠現有十部燃煤機組，二部燃氣機組興建中，台電將再規畫燃氣二期計畫，再新建四部燃氣機組、四部地上型天然氣儲槽，...

家庭財富分配統計 主計總處用大數據提升精準度

主計總處昨（29）日公布家庭財富分配統計，採行以家計調查樣本搭配相關大數據方式，來推計出家庭財富狀況，方法獨步全球，主計...

環境部：首年碳費起徵點延後 從費率公告當月起算

環境部昨（29）日預告碳費三子法，首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費；另外為鼓勵鋼...

國內外碳權抵扣 最高15%

環境部昨（29）日公布碳權扣減碳費規定。企業以國內碳權扣減，可加成1.2倍，但扣除上限不得超過收費排放量的10%；國外碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。