環境部：首年碳費起徵點延後 從費率公告當月起算

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部昨（29）日預告碳費三子法，首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費。聯合報系資料照
環境部昨（29）日預告碳費三子法，首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費。聯合報系資料照

環境部昨（29）日預告碳費三子法，首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費；另外為鼓勵鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險事業在國內減碳，初始排碳量計算有條件打兩折，優惠相當大。

碳費費率遲未出爐，預計最快5月10日才會召開第三次碳費費率審議會。環境部昨日預告的碳費收費辦法明訂，首年碳費計算基礎將從費率公告生效日「當月」起算，按比率計算應繳納費用。

舉例而言，假設碳費費率今年9月公告，9月至年底共四個月，占全年比率為三分之一，明年計算碳費時，就是以今年全年排碳量乘以三分之一來計算。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

氣候法中與碳費相關的三大子法草案昨日預告，包括碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量目標。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，碳費收費對象仍為全廠直接與間接排放產生溫室氣體年排放量達2.5萬噸二氧化碳以上電力業及製造業，目前約為550家，收費費基約為1.55億噸，占我國總排放量約54%。

碳費初期設定2.5萬噸為起徵點，後續將配合排放源門檻值，分階段從2.5萬噸、1.5萬噸、1萬噸逐步調降免費額度。

至於碳費公式，環境部規劃兩大類共三套算式。針對未提出自主減量計畫者，統一以排放量扣除2.5萬噸後，依照一般費率計算碳費。

有提出符合指定目標自主減量計畫者，則分為高碳洩漏風險事業（例如鋼鐵、水泥等）與非高碳洩漏風險事業（例如半導體、電子零組件等）。蔡玲儀指出，碳費徵收對象必須先提出自主減量計畫，再申請是否符合高碳洩漏風險事業。

符合高碳洩漏風險者，雖不能扣除免費額度2.5萬噸，但可分三期享有不同的碳洩漏風險係數，分別為第一期0.2、第二期0.4、第三期為0.6，相當於享有排放量打二折、四折、六折的優惠；非高碳洩漏風險者則是回到以排放量扣除2.5萬噸後，依照優惠費率來計算。

何謂減碳達標？鋼鐵業必須符合每年減碳2.52%、水泥業每年2.23%、其他行業4.2%。

【閱讀祕書】高碳洩漏風險事業

碳洩漏是指企業為了降低排碳成本，將製程遷移到其他氣候政策較寬鬆的國家，國際上普遍將水泥、鋼鐵業視為高碳洩漏風險事業。 （邱琮皓）

減碳 鋼鐵

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