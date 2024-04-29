貧富差距嚴重！我國家庭平均財富1,638萬元、七成未達標
行政院主計總處29日發布2021年底我國家庭財富分配統計，平均每個家庭財富為1,638萬元，中位數為894萬元，約有七成左右的家庭財富未達平均數。前20%最富有的家庭平均每戶擁有5,133萬元，是後20%最貧家庭資產的66.9倍，我國家庭財富吉尼係數為0.606，二數值均較30年前明顯擴大，顯示我國家庭貧富差距持續惡化。
主計總處國勢普查處處長潘寧馨坦言，我國家庭貧富差距確實擴大，但高財富家庭跟低財富家庭間的家庭資產淨值差距隨時間而擴大，這是高度自由經濟發展國家和地區的必然結果，世界各主要國家都有這樣的趨勢。但，我國家庭財富分配相較世界有發布該項統計國家來得「均勻」。
行政院主計長朱澤民18日證實，消失30年的「家庭財富分配統計」將回歸，當時國民黨立委王鴻薇質詢指出，「1991年發布的家庭財富分配報告，前20%家庭與後20%家庭，財富分配差距為16.8倍，月底最新報告差距是否超過20倍？」。未料，30年後我國家庭貧富差距擴大為66.9倍。
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