快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

貧富差距嚴重！我國家庭平均財富1,638萬元、七成未達標

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
我國家庭財富分配統計，平均每個家庭財富為1,638萬元。示意圖／ingimage
我國家庭財富分配統計，平均每個家庭財富為1,638萬元。示意圖／ingimage

行政院主計總處29日發布2021年底我國家庭財富分配統計，平均每個家庭財富為1,638萬元，中位數為894萬元，約有七成左右的家庭財富未達平均數。前20%最富有的家庭平均每戶擁有5,133萬元，是後20%最貧家庭資產的66.9倍，我國家庭財富吉尼係數為0.606，二數值均較30年前明顯擴大，顯示我國家庭貧富差距持續惡化。

主計總處國勢普查處處長潘寧馨坦言，我國家庭貧富差距確實擴大，但高財富家庭跟低財富家庭間的家庭資產淨值差距隨時間而擴大，這是高度自由經濟發展國家和地區的必然結果，世界各主要國家都有這樣的趨勢。但，我國家庭財富分配相較世界有發布該項統計國家來得「均勻」。

行政院主計長朱澤民18日證實，消失30年的「家庭財富分配統計」將回歸，當時國民黨立委王鴻薇質詢指出，「1991年發布的家庭財富分配報告，前20%家庭與後20%家庭，財富分配差距為16.8倍，月底最新報告差距是否超過20倍？」。未料，30年後我國家庭貧富差距擴大為66.9倍。

國民黨 朱澤民 貧富差距

延伸閱讀

柯建銘質疑訪中賣台 藍委：酸葡萄心態

顧立雄掌國防部 王鴻薇揭國安會秘書長任內軍購增4倍

賴清德老家違建又起爭議 王鴻薇批賴皮寮有兩大謊言

扁系羅文嘉、馬永成回鍋 王鴻薇譏賴清德如拿霉味衣

相關新聞

經部：電腦電子光學製品產值連兩年創高 年增率居冠

受惠AI商機，國內電腦電子及光學製品業產值2022、2023年連兩年創新高。統計處表示，若觀察美中貿易戰後表現，過去6年...

貧富差距嚴重！我國家庭平均財富1,638萬元、七成未達標

行政院主計總處29日發布2021年底我國家庭財富分配統計，平均每個家庭財富為1,638萬元，中位數為894萬元，約有七成...

BCG：台廠全球布局靠 AI 助攻 可望提高20%生產效率

全球製造業面臨日益複雜的環境—經濟與地緣政治的不確定性、永續法規要求、供應鏈重組壓力、人才短缺，而AI等先進技術蓬勃發展...

前後20%家庭財富差距大？主計處：比主要國家都好

主計總處發布「家庭財富分配統計」，前後20%的家庭財富差距達66.9倍，與30年前發布的統計16.8倍差距甚大，主計總處...

時隔30年再公布！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

時隔30年主計總處再度公布「家庭財富分配統計」，結果顯示，2021年時每戶家庭平均財富1638萬元，而前20%家庭平均財...

主計總處公布國富統計及家庭財富分配統計結果 吉尼係數為0.606

行政院主計總處下午公布111年國富統計及110年家庭財富分配統計結果。由國勢普查處長潘寧馨主持記者會，會上統計結果，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。