陸方鬆綁福建可組團遊馬祖 王國材：開放幅度差很多

針對兩岸觀光旅遊開放，中國大陸28日宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光，對此，交通部長王國材29日受訪時表示，儘管陸方已拋出善意，但開放幅度比想像中差很多，盼回到疫情前的往來，相關細節須經跨部會討論再來報告。

王國材今日赴立法院交通委員會備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關中國大陸開放福建至馬祖觀光一事。

王國材說，疫情前，中國大陸有47個城市的民眾可以來台灣自由行，這次僅開放福建民眾至馬祖觀光；過去小三通1年有30萬人次，其中九成都是前往金門，這次僅開放馬祖，等於是開放較少往來的部分。我方仍期待兩岸能恢復過去的往來，台灣都已做好各項準備，希望恢復到過去的水準。

至於目前旅遊業者希望解除6月後組團赴陸的禁令，王國材則說，台灣已經釋出善意，現在自由行都能前往中國大陸觀光，台灣的團客自3月1日至5月底，也已經登記4,000團、10萬人前往觀光。6月後禁團令是否解除，王國材坦言，現在中國大陸開放的幅度太小，只有開放1個省，是否解除禁令尚待跨部會討論細節。

此外，對於中國大陸促請台方恢復兩岸海上客運直航及天津等30個大陸直航航點，王國材說，海空直航與觀光息息相關，目前有15個直航點及13個包機點，13個包機點目前一台飛機都沒有包機，直航點去年有6成，今年因開放團客，達到6成5，「若兩岸觀光沒有全面開放，開放再多航線都是空機」，這是一體兩面。

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