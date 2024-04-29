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台股崩跌千點拖累信心 4月CCI降至63.37點創1年新低

中央社／ 台北29日電
中央大學今天公布4月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
中央大學今天公布4月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

中央大學今天公布4月消費者信心指數（CCI）下跌10.14點、降至63.37點創1年低點，主要是4月調查期間遇台股19日盤中崩跌千點，進而影響民眾消費信心，反映在分項指標「未來半年投資股票時機」拖累，此指標下跌38.76點，跌幅驚人。

近期台股走勢震盪，19日更受到台積電法說行情失靈、以伊衝突恐升級、美國聯準會（Fed）降息不確定性等3大利空重擊，盤中指數崩跌1009.32點，創史上第2大紀錄，終場指數跌774.08點，收在19527.12點，創台股史上單日收盤價最大跌點。

儘管之後台股展現反攻動能，但台股暴跌期間，正是CCI調查的時期，這也反映在最新指數調查結果。4月CCI總指數為63.37點，大跌10.14點，創112年5月以來最低紀錄。

「股市大跌造成信心崩盤」，中央大學台經中心執行長吳大任說明，股市是經濟的櫥窗，當民眾對台股前景信心重挫，連帶對其他經濟看法也不會好，使得4月各分項指標普遍走跌。

4月CCI的6項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，全數呈現下降；降幅最大者為「未來半年投資股票時機」，「未來半年就業機會」跌幅第2大，「未來半年家庭經濟狀況」排名第3。

吳大任表示，台股表現與基本面略微脫鉤，3月出口顯著成長，但以人工智慧（AI）題材相關、資通訊產業為主，傳產仍在衰退，景氣並非全面回升。

吳大任指出，台積電最新法說會下修半導體展望，加上中東地緣政治緊張持續、中國產能過剩、美國經濟發展有待觀察，這些外在不確定性都可能削弱台灣的成長動能，「台灣受惠AI，但如果全球經濟轉弱，AI能夠支撐的有限」。

雖然台股重回2萬點之上，吳大任認為，台股接下來仍可能大幅波動，暴漲暴跌，「大家要心臟很強，未來幾個月風險還是存在 」。

從絕對水準來看，6項指標有5項低於100，偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

另外，中央大學與台灣房屋共同編列的「購買房地產時機」指標，4月調查結果為102.77點，與3月調查結果相比，下降3.49點。

4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2905名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

台股

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