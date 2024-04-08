澳洲國會訪團抵台 外交部：在經貿上具高度互補性
外交部8日指出，澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」抵台拜訪，雙方在在經貿方面具高度互補性，雙方在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也交流密切。訪團此行將見證我國蓬勃的民主社會，並持續深化台澳互惠互利的友好關係。
外交部說明，澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席諾伊曼（Shayne Neumann）眾議員及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）眾議員率領跨黨派國會議員共5人於今（113）年4月8日至12日訪台，將晉見蔡英文總統，並分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴，以及拜會相關政府部會，外交部對此表達誠摯歡迎。
訪團成員另包括公共審計與監督聯席委員會主席希爾（Julian Hill）眾議員、影子青年部長暨影子早期幼兒教育部長貝爾（Angie Bell）眾議員，以及夏馬（Dave Sharma）參議員等。團員分屬執政工黨及在野聯盟，充分展現澳洲國會朝野對我國的高度支持。
外交部說，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，雙方在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也交流密切。訪團此行將見證我國蓬勃的民主社會，並持續深化台澳互惠互利的友好關係。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 遺產稅上億…他想買公設地抵稅 專家急阻：會悲劇
▪ 開價950萬「竹北小套房」增值性好嗎？ 內行揭關鍵：投資首選落在這一地
▪ 地震後牆面出現這些形狀裂痕 小心房屋結構已受損
▪ 賣場人員買1380萬房 他驚呆「量販店薪水這麼高？」網曝友超賺現況
▪ 震後賞屋小心危樓 屋況結構必確認這五處
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言