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澳洲國會訪團抵台 外交部：在經貿上具高度互補性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席諾伊曼（Shayne_Neumann）眾議員（右一）及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew_Wallace）眾議員（右三）率領跨黨派國會議員訪台交流。圖／外交部提供
澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席諾伊曼（Shayne_Neumann）眾議員（右一）及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew_Wallace）眾議員（右三）率領跨黨派國會議員訪台交流。圖／外交部提供

外交部8日指出，澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」抵台拜訪，雙方在在經貿方面具高度互補性，雙方在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也交流密切。訪團此行將見證我國蓬勃的民主社會，並持續深化台澳互惠互利的友好關係。

外交部說明，澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席諾伊曼（Shayne Neumann）眾議員及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）眾議員率領跨黨派國會議員共5人於今（113）年4月8日至12日訪台，將晉見蔡英文總統，並分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴，以及拜會相關政府部會，外交部對此表達誠摯歡迎。

訪團成員另包括公共審計與監督聯席委員會主席希爾（Julian Hill）眾議員、影子青年部長暨影子早期幼兒教育部長貝爾（Angie Bell）眾議員，以及夏馬（Dave Sharma）參議員等。團員分屬執政工黨及在野聯盟，充分展現澳洲國會朝野對我國的高度支持。

外交部說，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，雙方在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也交流密切。訪團此行將見證我國蓬勃的民主社會，並持續深化台澳互惠互利的友好關係。

澳洲

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