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宏碁陳俊聖：漲電價解決不了問題 真正該做是省電

經濟日報／ 記者王郁倫/即時報導
宏碁董事長陳俊聖談電價，強調漲價不能解決台灣用電問題。攝影／王郁倫
宏碁董事長陳俊聖談電價，強調漲價不能解決台灣用電問題。攝影／王郁倫

台灣夏季不僅怕缺電，今年因發電成本高漲，台電撐不住電價4月喊漲， 產業憂心帶來衝擊，對此董事長陳俊聖表示，「漲價解決不了問題，真正該做是用電量需要受到控制。」集團也宣布進軍節能產業，推出號稱節電10%起跳的AI節能系統，6月才開賣，現在已有用電大戶搶先排隊要下單。

「漲電價，對所有工商業都是很嚴重的影響，怎麼樣讓它在電價可控的情況下，增加它的生產力跟節省它的碳排，這是一個很重要的議題。」陳俊聖說，產業面對4月電價調升，擔心造成費用壓力，政府也預期以價制量可以管理用電量，但陳俊聖認為，漲價不能解決問題，控制用電量才是重點。

宏碁（2353）集團旗下智頻科技6月將推出AI節能系統，包括家用跟工業用版本，只要600V電壓以下用電設備都可以透過錶後裝節能系統，利用排除輸配電中的雜訊，提供最穩定的供電，以確保設備運作效率下，達到省電又節費的效果，智頻董事長林佳璋透露，基本節電量以10%起跳，設備最佳可以達20%節電能力。

「一個冷凍櫃工廠電費每月可能50萬元，若節省10％就很有感！」智頻主管受訪透露，AI節能系統裝於電表後，社區或住家都能使用，儲能設備若是有備無患，則節能系統更是剛需，智頻從節能儲能到太陽能發電有完整解決方案。

智頻指出，AI節能系統商業模式是跟案場合作，設備裝好後，每月節省下來的電費價格，拆分一定分潤給智頻，故若越多客戶裝AI節能系統，則未來每月分潤就越多，另外一筆收入則是系統維護費，由於AI節能系統可使用20年，養護維運費用也是另一收入。

智頻指出，電價調漲在即，台灣10大用電大戶之一已經登門聯繫，有意採用AI節電系統，協助減碳及省電費，AI節能系統預計6月就能接單開賣，目前正在規劃產能以趕上需求，由於需求看好，正催促供應鏈準備好足夠產能，智頻內部也預估市場至少有百萬台以上需求量，宏碁集團子公司智頻已預備於6月開賣，第3季度就將帶來業績貢獻。

宏碁集團子公司智頻科技董事長林佳璋與即將上市的節能系統合影。攝影／王郁倫
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AI 節電 電價

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