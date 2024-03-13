利率轉折年 專家告訴你投資主軸應該是什麼

美國經濟軟著陸、或不著陸，通膨走向都將牽動聯準會利率政策的下一步；而愈趨火熱的AI創新科技、起飛的智慧城市商機與美國總統大選年可能帶來的政策題材，有望挹注多元資產與跨產業各類投資利基在景氣落底後、復甦的道路上，更多動能與契機。

安聯投信表示，市場波動提供投資人布局機會，對應利率轉折年，今年投資主軸，仍建議聚焦在主動式多重資產策略，主軸可放在不同主題的多重資產，核心如收益成長策略、趨勢型如智慧城市等具備成長導向的主題，以掌握不同資產在市場波動、輪動中的各種機會。

安聯投信今天舉行收益成長、AI人工智慧與智慧城市收益主題展望記者會。安聯收益成長基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人Justin Kass、安聯智慧城市收益基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人Stephen Jue與James Chen，分別分享經濟展望、多元資產各擁的機會與創新科技、智慧城市等趨勢主題的投資利基。

Justin Kass表示，不論市場如何變化，保有多元分散的策略很重要；像是今年，任何對市場正面或負面的經濟變化，都有可能影響投資人情緒，進而牽動今年股市走勢。

Kass表示，展望今年，三大資產中，非投資等級債及可轉債能見度相對較高，股票市場受到短期投資情緒變化影響可能面臨較大波動度。在基本情境假設下，預估美國經濟雖較去年轉弱，但可望維持穩健成長。正面因子包含就業市場及消費力道仍強勁、政府支出支持美國GDP、通膨下降、升息尾聲、今明兩年企業獲利預期轉佳。負面因子則為貨幣政策仍偏緊、儲蓄下降、製造業偏弱、地緣政治風險等。

Justin表示，儘管今年股市的波動度可能加大，但若分別從今、明兩年美國企業獲利能見度、美元及公債市場穩定性，以及步入升息尾聲來看，對股票資產來說都可視為有利於正面發展；另方面，美國可轉債應能繼續提供具吸引力的不對稱報酬，而且波動可能低於股市，美國非投資等級債券市場亦有望提供具吸引力的總報酬表現。

謝佳伶則說，不同的多重資產基金適合投資人作為核心資產配置的一環。多數保守型投資人多以債券型基金為主要部位，建議可搭配多重資產型基金，以分散利率、信用風險，並掌握不同的投資機會，同時緩和波動風險可能對投資組合帶來的潛在影響。

謝佳伶表示，策略上，建議可掌握多元化、強資產、強貨幣三個重點，與固定收益資產互為搭配，建立長期持有的核心部位；其中，固定收益資產可選擇複合型債券及確定性較高的債券型商品；多重資產型則建議可選擇美國為主或者全球布局且股債均衡配置的基金。