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電價工作小組會議今起密集登場 王美花：爭取補貼台電虧損
經濟部12日起一連4天召開電價工作小組會議，將台電財務狀況、燃料價格趨勢，及物價影響評估等資料提供電價費率審議會委員參考，並在工作小組會議中決定電價費率審議會召開時間，在審議會上決定4月電價調漲幅度，外界預料這次電價應該會調漲。
台電電費調漲方案，與行政院最後決定撥款補貼台電虧損的金額有相當程度關聯性，經濟部爭取的補貼金額，據傳有1000億元也有1500億元，行政院雖承諾會補貼，但補貼金額尚未公布。
經濟部長王美花12日表示，經濟部正在向行政院積極取，行政院還在盤算與作業中，「還沒有定案」，但等待的時間內，還是要加緊工作小組作業，但調漲幅度要等行政院決定補貼金額後才會知道，所以目前沒有確定金額。
電價費率審議會開會時間預估應是在3月中下旬，12日召開第1次工作小組會議，在審議會召開前規畫召開4次，因此接下來周三至周五，每天都要召開工作小組會議。
除了經濟部即將調漲的電價外，衛福部的掛號費沒有預警地拿掉天花板，已有多家醫療院所醞釀要調漲掛號費，電價及掛號費調漲都會直接衝擊物價水準，如果不是從事高薪行業的員工，或是今年加薪4％的公務員，生活可能無法避免受到影響。
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