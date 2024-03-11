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機械業前二月出口衰退2% 公會預期出口逐季增溫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
機械業前二月出口43億美元、衰退2%，公會預期出口可望逐季增溫。記者宋健生/攝影
機械業前二月出口43億美元、衰退2%，公會預期出口可望逐季增溫。記者宋健生/攝影

台灣機械公會11日發布機械設備前二月出口值43.00億美元、年減2.0%，以新台幣計價約1,342.74億美元、年增0.6%。1月機械外銷訂單較去年同期成長9.5%，顯示機械業景氣已逐漸回溫，預期在大環境景氣不變下，將呈緩步回升。

台灣機械公會理事長魏燦文表示，台灣機械產業整體出口，在連續17個月衰退之後，於今年1月出口轉正成長，但2月因為農曆春節工作日減少，機械出口值18.52億美元，較去年同期減少12.9%，預期整體機械出口可望逐季增溫。

機械公會統計，1至2月機械出口值前三大依序為檢量測設備7.37億美元、占比17.1%，較去年同期成長8.4%；電子設備6.39億美元、占比14.9%，較去年同期成長3.7%；工具機3.37億美元、占比7.8%，較去年同期減少16.8%。

1至2月機械出口國前三大：美國排名第一為10.91億美元、占比25.4%；中國大陸9.29億美元居次、占比21.6%；日本3.30億美元、占比7.7%，排名第三。

魏燦文表示，2月因農曆春節工作天數減少，各類產品出口較上年同期皆呈現下滑，但合計前二月出口統計，除工具機呈現衰退外，前兩大的檢量測設備與電子設備，分別成長8.4%與3.7%。

而工具機產業持續受到傳統燃油車市場減少，與地緣政治衝突等因素影響，加上日圓貶值，使工具機外銷訂單受到影響，前二月出口金額僅3.37億美元，年減16.8%。

魏燦文指出，台灣機械產業以外銷為主，匯率成為影響接單能力的關鍵因素。目前新台幣匯率走勢，相較亞洲競爭對手國明顯強勢。

分析去年1月至今年3月初止，新台幣匯率僅貶值2.84%，而韓元貶值5.89%，人民幣貶值4.37%，日圓更貶值達14.78%；受到日圓不斷貶值影響，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶值幅度接近，將嚴重影響我國機械設備外銷訂單的爭取，政府應予正視。

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