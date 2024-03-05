快訊

被盜了嗎？臉書、IG深夜突大當機！網氣炸「看片被登出」重登入還密碼錯誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電傳授用電大戶「在對的時間用電」無畏電價調整

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台電公司傳授廠商「在對的時間用電」，協助用戶聰明用電。台電提供
台電公司傳授廠商「在對的時間用電」，協助用戶聰明用電。台電提供

為減少電價調整對企業經營、生產所造成的衝擊，台灣電力公司台中區營業處今(５)日舉辦大用戶座談會，傳授「在對的時間用電」，協助用戶聰明用電，讓廠商在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理，更能減少電價調整後，電費對企業經營、生產所造成的衝擊。

電價調整方案尚未定案，但許多民眾已開始為了即將來臨的電價調漲預做準備，其中又以用電大戶最為積極，尋求「節電、節費」解方。

為減少電價調整對企業經營、生產所造成的衝擊，台灣電力公司台中區營業處於今天下午舉辦大用戶座談會，邀請台中市轄內包含水泥、鋼鐵、金屬加工、機械、塑膠業等種類用電大戶，共計近百家廠商，逾百位業者與會。

台電公司希望透過用戶產程能移轉用電時間的各項方式，協助用戶聰明用電，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理，更能減少電價調整後，電費對企業經營、生產所造成的衝擊。

台電台中區處顏錦義表示，為因應能源轉型政策，再生能源併網比例大幅增加，台電公司陸續推動「新尖、離峰時間電價」、「批次生產時間電價」，並搭配『需量反應措施』方案，希望引導用戶選用最適合自身使用的時間電價方案。

同時透過將用電高峰轉移至電價較低時間，讓廠商在最不影響產能的情況下，不但能夠配合台電移轉用電，更能得到實質且最大額度的電費折扣。如此一來，不只可減少電費支出，亦對抑低夏季的用電尖峰負載有所助益，讓台電與用戶達到雙贏。

座談會中，台電公司除介紹台電「高壓用戶服務入口網站功能」，讓用戶可以即時掌握自身用電最高需量與用電情形，更進一步介紹、分析不同行業分別所適合、適用的新時間電價方案，透過已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例，向與會廠商說明如何在不影響生產力的情況下，利用哪些方式來落實移轉工廠(生產場域)內的電力用電，還能達到節省電費的有效方案。

另外，此次座談會還介紹了台電的「節能診斷服務」，讓有需要的廠商，可以透過台電人員的到廠專業量測、評估，進一步向用戶提出輔導方案及改善建議，達到實際的節能、節費效益。

此外，台中區處更特別邀請台電總公司系統規劃處，向與會廠商分享穩定工廠電壓的有效方法，提升供電可靠度，減少廠商因電壓驟降所可能引起的損失。

台電公司表示，因應再生能源(其中又以太陽光電影響為大)併網增加，電力系統的負載尖峰已經從以往大家所認知的白天(中午時段)移至晚上(傍晚4點至晚間10點)。

台電希望透過和用戶直接面對面說明，讓大家在面對新政策及配套措施有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電方式等，「在對的時間用電」，讓民眾減少電費更有感，同時也對抑低尖峰負載有所助益。

廠商或民眾若是對「新尖、離峰時間電價」、「批次生產時間電價」方案有任何問題，均可至台電公司各區營業處或服務所，尋求專人解說服務。

減少電價調整對企業經營造成的衝擊，台電台中區營業處今舉辦大用戶座談會。台電提供
減少電價調整對企業經營造成的衝擊，台電台中區營業處今舉辦大用戶座談會。台電提供

台電 電價

延伸閱讀

台電要求入校搶修跳電！校長才知有高壓變電箱 疑「5教師罹癌主因」

竹市變電箱遭惡意塗鴨 「公主、刺客」落網下場GG了

台電課長幫廠商清庫存收賄40萬被判刑 二審宣判前撤回上訴

期貨商論壇／中興電期 可留意

相關新聞

製造業PMI續緊縮 葉俊顯：黎明將至

中華經濟研究院昨天發布二月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升○點一至四十八點一，連續十二個月緊縮。...

政府退休基金11年平均績效 最高僅6.1%

全教總昨公布九大政府退休基金十一年來的平均績效，其中僅公保準備金超過百分之六點一，其次是勞退舊制百分之五點七，排名後面的...

台電傳授用電大戶「在對的時間用電」無畏電價調整

為減少電價調整對企業經營、生產所造成的衝擊，台灣電力公司台中區營業處今(５)日舉辦大用戶座談會，傳授「在對的時間用電」，...

機械公會發布機械產業景氣展望 全年出口看增5%至10%

台灣機械公會5日發布今年產業景氣展望，表示國際正加速推升製造基地轉移與分散，加上高效能的節能生產設備需求，將帶來出口市場...

台電台中處邀用電大戶座談 助減輕電價調整衝擊

台電台中區營業處今天邀集近百家中部用電大戶，共同交流、輔導聰明用電策略，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好...

113年再生能源躉購費率出爐 不及百瓩太陽能細分4級距

經濟部5日公告113年度各類再生能源電能躉購費率，自113年1月1日生效。與112年度相比，除太陽光電微幅下修外，其餘再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。