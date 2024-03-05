台電傳授用電大戶「在對的時間用電」無畏電價調整

為減少電價調整對企業經營、生產所造成的衝擊，台灣電力公司台中區營業處今(５)日舉辦大用戶座談會，傳授「在對的時間用電」，協助用戶聰明用電，讓廠商在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理，更能減少電價調整後，電費對企業經營、生產所造成的衝擊。

電價調整方案尚未定案，但許多民眾已開始為了即將來臨的電價調漲預做準備，其中又以用電大戶最為積極，尋求「節電、節費」解方。

為減少電價調整對企業經營、生產所造成的衝擊，台灣電力公司台中區營業處於今天下午舉辦大用戶座談會，邀請台中市轄內包含水泥、鋼鐵、金屬加工、機械、塑膠業等種類用電大戶，共計近百家廠商，逾百位業者與會。

台電公司希望透過用戶產程能移轉用電時間的各項方式，協助用戶聰明用電，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理，更能減少電價調整後，電費對企業經營、生產所造成的衝擊。

台電台中區處顏錦義表示，為因應能源轉型政策，再生能源併網比例大幅增加，台電公司陸續推動「新尖、離峰時間電價」、「批次生產時間電價」，並搭配『需量反應措施』方案，希望引導用戶選用最適合自身使用的時間電價方案。

同時透過將用電高峰轉移至電價較低時間，讓廠商在最不影響產能的情況下，不但能夠配合台電移轉用電，更能得到實質且最大額度的電費折扣。如此一來，不只可減少電費支出，亦對抑低夏季的用電尖峰負載有所助益，讓台電與用戶達到雙贏。

座談會中，台電公司除介紹台電「高壓用戶服務入口網站功能」，讓用戶可以即時掌握自身用電最高需量與用電情形，更進一步介紹、分析不同行業分別所適合、適用的新時間電價方案，透過已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例，向與會廠商說明如何在不影響生產力的情況下，利用哪些方式來落實移轉工廠(生產場域)內的電力用電，還能達到節省電費的有效方案。

另外，此次座談會還介紹了台電的「節能診斷服務」，讓有需要的廠商，可以透過台電人員的到廠專業量測、評估，進一步向用戶提出輔導方案及改善建議，達到實際的節能、節費效益。

此外，台中區處更特別邀請台電總公司系統規劃處，向與會廠商分享穩定工廠電壓的有效方法，提升供電可靠度，減少廠商因電壓驟降所可能引起的損失。

台電公司表示，因應再生能源(其中又以太陽光電影響為大)併網增加，電力系統的負載尖峰已經從以往大家所認知的白天(中午時段)移至晚上(傍晚4點至晚間10點)。

台電希望透過和用戶直接面對面說明，讓大家在面對新政策及配套措施有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電方式等，「在對的時間用電」，讓民眾減少電費更有感，同時也對抑低尖峰負載有所助益。