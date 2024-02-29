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英業達會長葉國一「這堅持」代代傳承 竟讓父子檔7年砸近億元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）成立至今即將邁入第50個年頭，最初是由內部人稱「葉會長」的葉國一於1975年在台北市所創辦，而葉國一因長年在市場第一線衝鋒，所以對「警察」作為維護治安與保護民眾的第一線人員這點深深有感，多年他為慰勉員警辛勞，更養成每年都向警方捐出千萬現金的習慣，如今集團世代交替，這個習慣也一併傳承給次子葉力誠。

據悉，葉會長身為中華民國警察之友總會的最高顧問，長年關心警界福祉，並且他有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，更自2017年允諾每年提出1,000萬元獎金犒賞表現績優警員，正式發起「國家警光獎」，該獎已頒發達7屆，因此至今就已捐出7千萬現金。

對此，這項良好的習慣也代代相傳下來，由其次子、擔任集團董座之位的葉力誠父子承接，這對父子檔多年來持續維護警察同仁執勤時的安危，多次捐助百萬協助警方購置警用備品，甚至連疫情期間也不例外，葉會長及葉董事長在疫情期間也多次捐助百萬現金，不僅即時提供警方購置充足的醫療口罩，更確實的保障警方執勤時的人身安全，令人驚嘆。

回憶當初發起國家警光獎時的情景，葉國一就曾直言，過去已成立涉訟基金及醫療照護基金照顧警察，但有很多「行動任務」也很忙，因此透過「行動餐車」才能即時供給警察用餐。陳抗警察守立法院也很辛苦，讓他思考覺得不該在「事情發生後」才照顧警察，當執行公權力開槍誤擊時被告，涉訟時可以幫忙找好律師幫忙解決，受傷時提供醫療照護，但這些都是事後。

他坦言，警察很辛苦，什麼事都叫警察來幫忙處理，雖然台灣不是處於戰爭狀態，但警察面對的是無預警的刀槍，真的很辛苦。葉國一說，警察其實平常表現很好也該獎勵，所以決定成立一個國家警光獎，鼓勵認真優秀的員工，而不該是受到傷害才來照顧。他強調，認真優秀的警員應該都受到支持，應該化被動支持為主動，政府有照顧警員，但無法面面俱到，所以民間也應該做鼓勵作用，讓警察維持社會治安有受到鼓勵。

對於英業達父子檔長年付出的協助，就連行政院副院長鄭文燦也深深有感，他於去(2023)年參加警光獎頒獎典禮時說，感謝葉會長長年付出，政府也會持續提升警察保障，目前資料庫網站 Numbeo 已公布2023年國家與城市安全與犯罪指數，而台灣、台北市也奪得不錯的名次，分別在全球142個國家地區及416個城市中獲得第3名的優異成績。

英業達創辦人暨會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達創辦人暨會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達創辦人暨會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達創辦人暨會長葉國一。記者吳康瑋／攝影

英業達

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