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貝萊德：市場樂觀情緒可望延續 但2025通膨可能再起

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，目前的市場樂觀情緒可望延續，看好以科技股為主的美股、日股、短天期美國公債新興市場強勢貨幣債。不過，通貨膨脹可能在2025年捲土重來，因此仍要保持靈活的策略。

美國最近通膨數據高於預期，但貝萊德認為，美股已消化完相關衝擊。樂觀氣氛不會被單一數據所破壞，預期將持續甚至擴大，因為美國聯準會（Fed）準備降息、通膨逐步回落至2%的目標水準。不過，地緣政治分化、人口結構差異和向低碳轉型等重大結構性轉變，將使通膨更波動且水準將持續高於疫情前。

就資產類別來看，貝萊德看好以美股為主的人工智慧（AI）類股，認為AI受益股的獲利仍可望強勁成長，因此整體上加碼美股；看好日股將受惠於更強勁的經濟成長及有利於股東的改革，獲利有望超出市場預期，但潛在風險則是政策可能緊縮。

至於新興市場股市，貝萊德持中立看法，主要是基於經濟成長動能偏弱，且中國大陸的刺激政策也有限。印度和墨西哥是全球大趨勢下的受益者，即使評價偏高。不過，貝萊德加碼新興市場強勢貨幣債，因為考量評價面相對有利、資產品質仍佳。而且，新興市場央行開始降息，當地匯率走弱，也帶來一定的緩衝。

就整體固定資產來說，貝萊德認為，在高利率環境下，債券提供的收益力與緩衝力全面提升。貝萊德中立看待長天期美國公債，因為殖利率上行及下滑的機率大致相當；偏好短天期債券，因為預期利率留在高點的時間將更長。

貝萊德對於非投資等級債持中立看法，雖然利差緊縮，但總收益較高且近期可能反彈，尤其偏好歐洲；但對於投資等級債則是減碼態度，因為利差已收斂，不能彌補升息對企業資產負債表可能造成的衝擊。

新興市場 美國公債 美股

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