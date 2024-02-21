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台電漲電價 這幾個產業受到影響最大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
經濟部即將召開電價費率審議會，電價上漲已成定局。報系資料照片
經濟部即將召開電價費率審議會，電價上漲已成定局。報系資料照片

對於台電電價調漲對台廠影響，根據大型金控內部的評估報告指出，台電擬調漲用電大戶電價10%，主要對記憶體、水泥、鋼鐡等產業衝擊較大，獲利影響較大者包括面板、水泥、高爐、軍工航太、記憶體產業，至於半導體產業雖然將面臨最大調幅，但推估對晶圓代工廠獲利影響低於1%。

該大型金控內部報告預期，此次電價每度將調漲至平均3.3-3.5元，仍不及2023年11月的每度3.91元的售電成本，後續台電仍可能調漲電價以縮小虧損。

該報告指出，由於機台耗電量高，使記憶體產業影響較大，對晶圓廠影響則有限。在電子業影響較大者，包括記憶體、面板、封測。其中，面板產業雙虎的主要生產基地在台灣，其餘設在中國地區的工廠則以模組產能為主，推估影響獲利約3%。

該報告進一步分析，半導體產業為高用電量的產業，主因其設備機台本身耗電量高，且在製造過程中需持續運轉，不過因其機台折舊、人力與材料等生產成本高，因此電費占其生產成本比重較其他產業低，整體產業以記憶體、封測受電價調漲影響較大，推估此次電價調升分別影響獲利4%及3%，主因其電價佔生產成本比重較高，約3至4%。

而晶圓代工電費占生產比重為5%，預估電價調漲對晶圓代工廠影響低於1%，主要因電價影響被高折舊費用稀釋。展望後續，為因應淨零碳排政策並減少電價調漲對生產成本的影響，大型金控內部研究也指出，半導體廠會積極透過建置太陽能板、智慧電網以及生產流程自動化以減少用電密集度。

至於其他多數產業，受影響不大，主因用電成本占整體生產成本低於2%，如重電、光學元件、零售、醫材產業，此外台廠產能占比低，如自動化、ODM、伺服器零組件、電源供應器、紡織、汽車零組件等產業，這兩個原因使所受影響有限。

晶圓代工廠 電價

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