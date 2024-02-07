振大營收／1月2.46億元、年月雙減 訂單延遲認列

興櫃成衣廠振大環球（4441）今（7）日公告1月營收為2.46億元，月減38.6%、年減40.8%。公司表示，1月營收減少，係因紅海運輸致使訂單延遲出貨，1月部分營收短期遞延至2月認列。

振大指出，去年客戶歷經庫存循環調整，今年以來客戶已逐漸恢復正常下單，目前訂單能見度已回溫看到6個月，從上半年度在手訂單及客戶端對美國景氣審慎樂觀看法顯示今年整體市場需求較去年偏多看待。

另，美系賣場通路新客戶已開始挹注營收，並與日系客戶互動良好，可望在今年第4季前出貨，公司將持續優化整體客戶組合，今年營運整體以獲利穩健成長為目標。

振大表示，公司目前重點著眼於中長期的雙產區布局，越南產區部分有關太陽能發電、水資源循環及自動化設備業已設置完成，配合國際永續發展潮流，有利拓展爭取新客戶訂單；非洲馬達加斯加產區部分則具低成本及免關稅優勢，隨著未來客戶供應鏈加速整合及配合地緣政治發展調整供應商，非洲產區之擴建及 ESG 發展將有利於振大後續接單，更有助於帶動公司整體營收及毛利率正向發展。公司目標在三年內增加更多優質客戶，隨著景氣復甦帶動業績逐步成長。