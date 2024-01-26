薪水加倍！87%勞工願意過年正常上班

根據yes123求職網今（26）日公布的最新調查顯示，有高達六成九的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過；而且其中又有七成八表示，「有因此」被家人抱怨過。

對於這四天(除夕到初三)如果需要上班，其實有兩成六的勞工朋友，希望老闆能加發「三千塊(含)以上」的紅包補償，平均期盼能拿到2,066元。

進一步詢問勞工朋友，如果「工資多一倍」，願意在這四天(除夕到初三)正常上班嗎？結果有八成七的人表示，「願意」正常到班；甚至變成「兼差打工」的話，時薪如果同樣多一倍，更有高達九成四的人「願意」去打工。

同樣針對「龍年」春節期間(2月9日除夕到2月24日元宵節)，就有43.9%的企業透露，「有」兼職人員的僱用需求；同時提供相關的兼職缺，「時薪上限」平均可達219.4元，約為基本工資的1.2倍。

而且在過年這四天(除夕到初三)，又有六成五的公司透露，會補償「兼職人員」紅包，平均有921元。

相較之下，也有七成六的企業指出，在過年這四天(除夕到初三)，會加發紅包補償「正職員工」，但平均預算為1,342元，明顯低於員工的期望值(2,066元)，這中間落差更高達35%，約等於打六五折。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟過去三年面臨通膨壓力，勞工可能也對企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷。所幸受惠「邊境解封」與春節連假效應，預期持續缺工中的內需產業，相關兼差機會有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。

楊宗斌也指出，其實「農曆除夕至大年初三」為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步表示，至於採「時薪制」的勞工，如果在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如龍年過年聘用的「臨時人員」，假設原本是給基本工資的時薪183元，一旦碰上這四天，時薪就要變成366元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。

上述「龍年春節兼差與過年上工調查」，是由yes123求職網於2024年1月10日到1月23日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,233份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業部分，有效問卷共992份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。