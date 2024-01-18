2024全球市場投資展望 把握關鍵行情 贏在起跑點

回顧2023是充滿挑戰的一年，美國十年公債殖利率創下16年新高、全球股市在上下起伏後強勢上漲、中國經濟面臨下行風險、地緣政治風險驅動下黃金創歷史高價。群益期貨預期2024 年全球市場將迎來更多轉變，隨著全球的央行都正處於（或接近）升息循環尾聲，全球經濟將由穩健逐漸轉為震盪。

美股：2024第二季將迎來流動性緊縮危機，但經濟仍偏向軟著陸

展望2024年，群益期貨認為金融流動性是市場最關鍵的核心因素。今年自矽谷銀行倒閉危機以來，逆回購餘額每個月平均以1,800億美元的速率減少，對市場釋放大量流動性，比聯儲局計劃縮表的金額高出近一倍。因此，目前美股的流動性壓力並不大，但預計到明年第二季，逆回購水位將面臨枯竭。屆時，金融市場在縮表仍持續下，流動性可能會面臨極大的壓力，迫使聯準會採取預防性降息以緩解流動性危機。

此外，從美國零售銷售、個人所得和個人支出仍位於長期成長均值之上，再加上美國非農就業年增高於300萬人，遠高於硬著陸門檻200萬人，預期2024年軟著陸的可能性仍然遠高於硬著陸。根據美聯儲12月FOMC會議，2023年失業率預測為3.8％，2024及2025年為4.1％，數據顯示目前聯準會排除了硬著陸的可能性，因此股市修正的幅度相對有限。

美債：聯準會升息終點 美債多頭起點

美國在2022年面臨近四十年以來最恐怖的通膨，在聯準會暴力式升息下，終於在2023年下半年通膨漸漸降至正常水準的區間，投資人開始猜測緊縮週期是否結束的過程中，美國十年期公債殖利率來到2007年以來的最高值，不過聯準會在2023年最後一次的貨幣政策決議給出了最新的經濟預測，2024年美國經濟跟通膨將持續走緩，聯邦利率有降息三碼的可能，貨幣政策即將轉向，美債將迎來多頭市場。

外匯：美國強勢經濟不再 非美貨幣蓄勢待發

美元：2023年美國在高利率下出乎意料地維持強韌的經濟表現，與其他已開發國家的疲弱經濟形成強大對比，美元指數保持強勢的局面，而在下半年明顯通膨放緩以及美國經濟的強韌表現也出現疲態，在2024年聯準會可能降息三碼的情況下，美元指數則將面臨巨大壓力。

歐元：歐元區經濟在2023年下半年幾乎達到衰退的水準，歐元在這段期間到達全年低點，但歐洲央行在十二月發布的2024年經濟預測顯示經濟將會回升，加上美國經濟的走緩，歐元將有走升的推力。

日圓：在過去持續的寬鬆政策到了2023終於開花結果，失落了三十年的經濟有了復甦跡象，薪資增速也漸漸提升，若能使日本潛在通膨穩定維持2％以上，日本央行在2024年有望終結負利率政策，恰逢聯準會可能降息，日圓將迎來多頭格局。

黃金、銅：金，充滿期待 銅，中規中矩

2024年初，美國政府預算案將重回市場焦點，關門可能性不低，同時間，美國經濟開始放緩，若美國經濟軟著陸（僅放緩、無衰退），金價預期將持續表現。但若美國政府關門時間過長，導致信評機構調降信用評等、失去AAA信評，加上美國硬著陸（經濟陷入衰退），金價可能有明顯優於預期的表現。變數則在於聯準會降息預期下降、時間延後，金價走勢可能遭逆轉。

儘管銅的供給面存有巴拿馬礦場被關閉的變數，亦即銅供應可能趨緊，但銅價關鍵在於需求：中國房市持續陷入困局，出口還在美中貿易戰、科技戰、去中化的挑戰中，只是中國經濟最糟糕的狀況應已度過，銅價有震盪走高的機會。變數將在於中國經濟是否陷入深度萎縮。

國際能源：2024經濟放緩，NON OPEC產量創高，油價低檔區間震盪

2024油價區間震盪。Q1由於OPEC+減產、取暖需求增加，有助油價止穩反彈，Q2駕駛及空調旺季油價走升，Q3季節性淡季，Q4進入冬季取暖需求增加有利價格持穩。長線上漲幅有限，主因為電動車興起及經濟前景不佳，須關注NON OECD國家的需求及NON OPEC和OPEC+產量。變數：地緣風險、OPEC+減產政策延長、經濟硬著陸。

2024天然氣庫存壓力高，價格低檔震盪

2024天然氣預估全年低檔震盪。2023初冬庫存水位高、暖冬、產量歷史高檔，使得目前價格疲弱。2024／1－2天氣轉冷，有助價格止穩反彈。春季、秋季為淡季，夏季空調需求增加對於價格正向，冬末取暖需求增加也有利價格。整體仍要觀察美國產量、消費量、出口以及庫存變化。變數：2023冬季寒冷程度和酷寒時間多久、地緣政治風險。

農產品：2024預期聖嬰現象持續，農產品有望下探2020疫情前價格

在2024年農產品（黃豆、玉米、小麥）展望的部分，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）氣象預報中心數據顯示，有超過50％以上的機率在2024年年中之前聖嬰現象仍然持續。而一般來說，聖嬰年的氣候大多有利農作物生長，有利產量不利價格；再加上2021年疫情塞港及2022年俄烏戰爭將農產品價格大幅拉高後，在2024年這個後疫情時代加上聖嬰年影響，預期農產品價格將有望震盪下跌至2020年疫情之前的價格區間。

總結：流動性修正後，留意CAPITAL七大主題投資機遇

2024年台灣及美國分別於年初及年尾進行總統選舉，2023年全球市場波動縮小，2024年可望因選舉的刺激迎來相對較大的波動。群益期貨針對2024年訂下七大主題（CAPITAL），包含C：Carbon碳權、A：AI人工智慧、P：Paris巴黎奧運、I：IC Design、T：Telecommunications低軌衛星、A：Auto自動駕駛、L：Losing Weight減肥等七大主題，值得投資人追蹤關注。