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搶救缺工大作戰 「匠人部落」拚轉型、吸人才

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
為了凝聚向心力，「匠人部落」也會定期舉辦聚餐及員工旅遊。匠人部落提供
為了凝聚向心力，「匠人部落」也會定期舉辦聚餐及員工旅遊。匠人部落提供

大缺工時代來臨，餐飲業哀哀叫徵不到員工，攸關基礎建設、營造、裝潢等的木工、水電及泥作工人更是出現大斷層！榮獲品牌金舶獎的「匠人部落」社長王均守，多年前就已預見現今的缺工窘境，因此近年來成立匠人學院，積極帶領旗下工班進行轉型，將工人職人化。

匠人部落近日更與美商「甲骨文」簽約，引進系統化管理，未來也將透過AI協助匠人進行各項工程，縮短工期、提升工程品質。王均守希望透過好的制度、福利及前瞻性管理，進一步吸引相關人才及團隊，一起來解決人才荒。

王均守指出，無論是泥作、木工或水電師傅，傳統上都是由老師傅口說教授、加上手把手帶上來，在沒有一套精確、系統化的課程可以學習之下，許多學徒得面臨工作辛苦、低薪、又髒又累、職場安全沒保障，以及不知何時可以「出師」等問題，因此，往往透過發達的網路系統，尋找並投向其他可能的就業機會。

匠人部落是一家走改革路線的統包工程公司，不僅嚴格要求所有員工納保，為他們投保職業險，開辦訓練課程，輔導考證，並要求不得在工作期間喝酒、吃檳榔等，以確保精神狀況足以應付施工期間的任何突發狀況。

此外，更訂製制服給員工穿，改變一般人對工人穿吊嘎、邋遢的既定印象，進一步提升員工榮譽感。在一連串改革下，已吸引不少年輕人加入，匠人部落目前的員工平均年齡約落在30歲左右。

王均守強調，重視企業永續、符合ESG的公司越來越多，如何吸引傳統做工觀念的人主動納入體系，刻不容緩。

匠人部落因為知道經營工班的高風險，努力讓一些理念相同的經營者輔導他們從沒有公司行號到成立有限公司，落實勞健保與勞退納保、加保雇主意外責任險、嚴格執行員工上班工地禁止飲酒吃檳榔的文化，確保意外來臨時的風險轉嫁能力，不至於造成一個家庭以上的破滅。

雖然成本也會因此提高許多，但王均守堅信，雖然沒辦法改變行業辛苦的本質，卻能夠守護每一個勞工與經營者，政府力推的ESG不會只是口號，每個行業只要有一群人願意做，那就是零到一的開始。

美商甲骨文台灣分公司游硯閔表示，系統化思維可以把流程、步驟放到電腦系統裡面，製定出來後，讓零變成一、一變成二、二變成四，透過SOP把它一個一個作出來，大大改善缺工缺料情況。匠人部落在這個部分做得很好，甲骨文也對於能夠參與感到很開心。

「匠人部落」與美商甲骨文簽約，引進系統化管理，吸引人才加入。匠人部落提供
「匠人部落」與美商甲骨文簽約，引進系統化管理，吸引人才加入。匠人部落提供

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