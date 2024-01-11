「憤怒求職」好嗎？人力銀行點出問題、提供解方

繼「安靜離職」之後，Z世代年輕人近期出現「憤怒求職」潮，只要工作上出現不如意的狀況，便大量地投履歷、找新職缺，但根據國際顧問公司 Vanderbloemen Search Group調查，憤怒求職者受聘機會與其他求職者相比減少43%。

有網友在社群平台發文表示，「受不了前公司主管的欺壓，裸辭也要逃離那個地方，但3個月過去找工作卻找到快崩潰」，感嘆理想工作難尋。有網友留言鼓勵原PO「我也待業過一年，最近才找到比較理想的工作，那種內心的焦慮與不安深有共鳴」，也有人建議「不然先騎驢找馬，或是先打工/做兼職PT，降低金錢壓力」。

根據1111人力銀行調查顯示，有高達73.1%的上班族有閃離經驗，到職不滿三個月就主動提出辭呈，主要原因包括：主管/老闆情緒化(53.9%)、責任制/不給加班費(53.5%)、每天瘋狂加班(43.4%)、各種名目扣薪水(42.1%)、被排擠/冷暴力(40.7%)。儘管年輕人「裸辭」或「憤怒求職」比例上升，但在當前的大缺工時代，想找到工作並不難，難的是找到心目中的「理想工作」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳就建議，求職者在面試前，可以先使用1111人力銀行網站及官方APP的「即時通」功能主動出擊，透過線上詢問，迅速與企業人資雙向溝通，掌握工作內容與企業文化，或許能減少「盲投」的時間浪費。目前已有將近九成、超過24萬家企業在徵才職缺頁開啟即時通功能，歡迎求職者多加利用贏得先機。

另外，為鼓勵轉職者快速找到工作，1111人力銀行首度推出天天有獎的「找工作第1快」大挑戰，活動時間至1月31日止，從應徵到順利上工，每日選出前三名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000、第3名新台幣1,000元，不限全職、兼職、工讀身份，都符合「天天有獎」報名資格。

曾仲葳指出，今年基本時薪已調漲至183元，時值歲末年終，更是餐飲服務業人力需求高峰，不少業者為迎接龐大商機，願意給出優於基本工資的待遇、甚至翻倍時薪來招募短期人力，目前在1111人力銀行兼差打工網上有超過10萬筆工作機會數，若是擔心裸辭後的經濟壓力，求職者不妨先以打工型式賺錢，同時還能報名「找工作第1快」大挑戰，任職滿三個月後，回到活動網站上傳指定資料，審核通過再獲久任獎金10,000元。