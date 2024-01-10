南亞科總座李培瑛：DRAM價格逐季向上 唯仍需關注三變數

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市場因為AI人工智慧需求成長、高頻寬記憶體（HBM）以及DDR4轉換至DDR5等因素影響，需求逐季改善預估營運將逐季好轉，復甦力道比稍早還趨樂觀，在主要原廠仍維持減產，預料今年價格將逐步走揚，今年下半年力拚單季虧轉盈。不過他強調仍需密切地緣政治、歐洲戰爭及美中貿易爭執，都可能持續影響市場需求復甦力道。

整體市況分析，南亞科總座李培瑛表示，DRAM市場因為AI人工智慧需求成長、及DRAM5滲透率拉升，需求已逐季改善。DRAM價格也自2023年第4季價格開始反彈，今年有機會持續逐步上漲。不過，仍受地緣政治、歐洲戰爭及美中貿易爭執，都可能持續影響市場需求復甦力道。

至於供給方面，供應商加速生產高需求HBM及高密度DDR5，有利產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存，預期2024年將恢復供需平衡。DRAM供應商也皆已調控產能與資本支出，各家庫存逐季去化。

在需求方面，伺服器受到AI伺服器激勵雲端需求，而美國雲端企業的IT支出是觀察重點。手機受到新機上市，平均DRAM搭載量增加，AI手機更將進一步升級高端手機市場，而大陸區手機銷售亦呈現好轉，未來大陸經濟復甦力道是觀察重點。PC方面，庫存逐步修正回到正常水準，AI PC也將進一步升級高端PC市場。消費型電子終端產品，IP CAM、網通、工控及車用需求相對健康，2024年消費型電子產品有機會穩定成長。