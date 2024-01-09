ECFA早收優惠喊停 石化公會籲政府應正視

針對中國大陸國務院關稅稅則委員會公告自2024年1月1日起中止包括烯烴與芳香烴等十二項石化基礎原料產品之關稅減讓，石化公會今（9）日罕見以新聞稿方式發表聲明，呼籲政府應正視此舉對於台灣石化廠商的衝擊，在可協商的基礎上積極處理與解決兩岸貿易問題，讓兩岸石化業可以本於互利發展的目標共創新猷。

石化公會表示，台灣石化產業之發展建立在泛中油體系與台塑體系上、中、下游之生產綜效，任何一項產品的停產都會造成供應鏈上的災難，更何況石化產業對經濟的貢獻是在支援與帶動包括醫療、半導體、綠能等產業之發展，希望政府能正視中國大陸中止ECFA早收清單上的石化產品之免關稅優惠對台灣石化廠商的衝擊。

石化產品2022年之出口金額約為350億美元，其中出口至中國大陸為116億美元（為總出口之33%）；ECFA早收清單中之石化產品銷往中國大陸之金額約為71億美元，占早收石化品的總出口額之43%。石化產品早收清單之關稅利益每年在3.2億~4.8億美元之間。此外，以2022年之出口金額計算，台灣已生效之FTA的貿易涵蓋率為11.06%，遠低於競爭對手韓國的82.11%以及日本的62.88%，使得台灣產品在全球貿易上能否公平競爭的嚴重性遠高於關稅成本。

自2023年4月12日大陸商務部公告對台灣禁止自大陸進口的商品展開貿易壁壘調查以來，石化業界就擔心殃及ECFA之存廢，呼籲政府相關單位要正視與因應，卻在12月21日迎來中國大陸國務院關稅稅則委員會公告，自2024年1月1日起中止包括丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚合物（乙丙橡膠）以及其他初級形狀的烯烴聚合物等包括烯烴與芳香烴等十二項石化基礎原料產品之關稅減讓，希望台灣採取有效措施取消對大陸的貿易限制。

長久以來，兩岸石化產業在良好的發展基礎下，共存共榮，石化公會期待政府認真看待兩岸正常的經貿往來，在可協商的基礎上積極處理與解決兩岸貿易問題，讓兩岸石化業可以本於互利發展的目標共創新猷。