企業出走潮將爆發？四成八上班族已經在轉職的路上

1111人力銀行今（5）日發布「農曆年前轉職意向調查」，距離農曆年前剩下一個月，有四成八已經在轉職的路上，其中包括26.2%想換工作但還沒行動、15.1%瀏覽職缺悄悄投出履歷，以及6.7%近期已經換了新工作；另有23.5%有中意的工作才會換、19.3%要等年終落袋再觀望、5%被企業挖角才會換；還有4.2%表示完全不考慮換工作。

而上班族主要想轉職的原因，包括：追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%、年終不符合期待21%。

值得關注的是，在年前裸辭工作最擔心會遇到哪些狀況呢？調查直指「經濟壓力大54.6%」、「不確定空窗期有多長52.9%」、「可能領不到年終50.4%」、「工作選擇少32.7%」，以及「不利於談下份工作薪水26.1%」，都是上班族衡量在農曆年前換工作所面臨的風險。

一年一度引領企盼的年終獎金即將揭曉，萬一發放基數不如預期，是否會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，造成員工出走潮呢？調查指出有超過半數的人(54.6%)會因為年終獎金不如預期而萌生離職念頭，心目中認為合理的年終發送基期應該至少有2.2個月。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，年前轉職的困擾莫過於經濟壓力以及不確定待業空窗有多長，不過根據國發會公布的11月景氣燈號轉為黃藍燈，創下去年9月以來新高，11月出口、批發業營業額轉正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡，顯示國內景氣持續好轉，內需產業依然缺工，而根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達60.4萬筆工作機會，其中以餐飲服務業占比最大，有業者釋出免經驗、可培訓、保障底薪近4萬另加獎金等徵才誘因，盼一舉補足人力，以備戰即將到來的寒假春節消費高峰，建議有心投入餐飲領域的求職者，不妨加緊腳步投出履歷，很有機會在農曆年前順利上工。

為了解上班族的農曆年前的轉職意向，1111人力銀行特別設計「農曆年前轉職意向調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間2023年12月10日到2024年1月3日，隨機抽樣為1,071份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。

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